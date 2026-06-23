Соседи нас не забывают: эстонцы все чаще выбирают Ригу вместо Хельсинки и Стокгольма

По его словам, очарование Риги заключается не только в ее историческом Старом городе. «Большинство достопримечательностей и развлечений легко доступны пешком или на общественном транспорте, и за короткое время гости могут получить самые разнообразные впечатления. Хотя многие знают Ригу прежде всего по ее историческому Старому городу или архитектуре в стиле модерн, для молодых туристов город привлекателен, например, творческим кварталом Veldze, похожим на таллиннский Telliskivi, и рижским Центральным рынком», – описал Быков.