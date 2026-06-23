Соседи нас не забывают: эстонцы все чаще выбирают Ригу вместо Хельсинки и Стокгольма
Рига неожиданно обошла Хельсинки и Стокгольм в борьбе за внимание эстонцев. Согласно новому исследованию, каждый второй житель Эстонии рассматривает поездку в латвийскую столицу уже в ближайший год.
Исследование Norstat показало, что поездку в Ригу в течение следующего года планируют или рассматривают 50% жителей соседней Эстонии. Еще более показательно сравнение направлений для коротких городских поездок: на вопрос, какой город они выбрали бы для двух-трехдневного путешествия, 51% опрошенных отдал предпочтение столице Латвии. Для сравнения, Стокгольм выбрали 48%, Хельсинки – 44%, а Вильнюс – 41%.
Результаты показывают, что для жителей Эстонии Рига заняла нишу, которую ранее занимали столицы Северных стран: это направление, куда можно добраться быстро, удобно и с относительно небольшим бюджетом.
Это подтверждают и названные в ходе исследования причины, по которым люди выбирают направление для короткой городской поездки. Самыми важными факторами оказались выгодная цена на поездку и общая доступность, которые назвали 65% респондентов. Далее следуют культура и достопримечательности (61%), а также атмосфера и красота города (51%).
В случае с Ригой эти ожидания хорошо совпадают с тем, что город предлагает своим гостям. Участники опроса назвали главными достоинствами Риги ее Старый город, архитектуру и доступный уровень цен. Также высоко ценятся близость города и быстрое транспортное сообщение.
«Поездки в Ригу в последние годы становятся все популярнее, особенно в летние месяцы. Этому тренду способствуют многочисленные спортивные и культурные мероприятия, летняя культурная программа и все более развитая ресторанная культура. В этом году Рига также примет нескольких мировых музыкальных звезд», – сказал директор рижского Агентства по развитию туризма (RITA) Фредис Быков.
По его словам, очарование Риги заключается не только в ее историческом Старом городе. «Большинство достопримечательностей и развлечений легко доступны пешком или на общественном транспорте, и за короткое время гости могут получить самые разнообразные впечатления. Хотя многие знают Ригу прежде всего по ее историческому Старому городу или архитектуре в стиле модерн, для молодых туристов город привлекателен, например, творческим кварталом Veldze, похожим на таллиннский Telliskivi, и рижским Центральным рынком», – описал Быков.
По словам Быкова, культурная программа Риги этим летом будет насыщенной и разнообразной. Любителей культуры привлечет Рижская ярмарка современного искусства, которая пройдет со 2 по 5 июля. Поклонники музыки 29 июля смогут отправиться в Межапарк, где под открытым небом выступит суперзвезда Pitbull. Кроме того, 6 августа состоится фестиваль Positivus, хедлайнером которого станет Кельвин Харрис. 15 августа Рига отметит свой 825-й день рождения, который будет сопровождаться общегородскими празднествами и развлекательной программой. Завершит летний сезон международный фестиваль воздушных змеев Fantadroms, который пройдет 29 августа.
Опрос был проведен компанией Norstat на репрезентативной выборке жителей в возрасте от 15 лет и старше, имеющих доступ в интернет. Исследование с участием 1000 респондентов состоялось в июне этого года.