"Лучшее решение" или ошибка? Рижане спорят из-за объединения мяса и рыбы на Центральном рынке

Особенно положительно изменения оценил Сергей, который в социальной сети X написал, что объединение мясной и рыбной торговли стало «лучшим, что произошло с Рижским Центральным рынком за последние годы». Он отметил, что продавцы адаптируются к новым условиям, клиенты ищут своих любимых торговцев, а на рынке царит приятное оживление. «Одно удовольствие делать покупки», — заключил он, добавив, что под крышу стоило бы вернуть и торговлю овощами, чтобы покупки были удобнее в плохую погоду.