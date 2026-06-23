Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:14
Сегодня латвийцы могут оставить свои зонты дома
День Лиго в Латвии пройдет без осадков, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня по всей стране ожидается переменная облачность. Ветер сохранится слабый, воздух прогреется до +18...+23 градусов.
В Риге днем прогнозируется в основном солнечная и сухая погода, временами небо будет затягивать облаками. Продолжит дуть слабый ветер, воздух прогреется до +20…+22 градусов.