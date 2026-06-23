"Ты агрессор, ты опасен": журналист призвал полностью закрыть въезд для граждан России в Европу
Журналист и специалист по связям с общественностью Арнис Блодонс выступил за полный запрет на въезд граждан России в Европу. По его мнению, страны ЕС слишком долго сохраняют открытые двери для граждан государства-агрессора.
Арнис Блодонс считает, что Европа должна занять гораздо более жесткую позицию в отношении граждан России и полностью закрыть для них въезд на территорию Евросоюза. Такое мнение он высказал в программе «Preses klubs» на TV24, комментируя инициативу об ограничении въезда для граждан страны-агрессора. По словам Блодонса, подобные меры давно следовало принять на общеевропейском уровне.
«Я думаю, что это очень правильно. Вчера в новостях я слышал, что уже 11 стран поддержали эту инициативу. Если мы действительно последовательно выступаем против государства-агрессора, тогда почему его граждане должны приезжать сюда и отдыхать?» — заявил он.
Журналист выразил недоумение тем, что некоторые крупные страны Евросоюза продолжают сохранять относительно открытый режим для граждан России. «Такими лояльными странами, которые продолжают впускать их через свои двери, являются Испания, Франция и Италия. Это три государства с довольно большим влиянием. Это неправильно», — считает Блодонс. По его мнению, если Европа декларирует единую и принципиальную позицию по отношению к российской агрессии, то ограничения должны применяться последовательно всеми странами сообщества.
«Если мы закрываем двери Европы, то должны делать это твердо. Я не понимаю, почему их нельзя закрыть полностью. Ты агрессор, ты опасен», — подчеркнул журналист.
Он также обратил внимание на угрозы, которые, по его мнению, связаны с деятельностью России за пределами ее границ. «Мы знаем, что все эти активности, инспирированные государством-агрессором, связанные с пропагандой, влиянием на правительства и другими подобными действиями, продолжаются. Мы знаем, что они провоцируют и государства НАТО. Тогда почему их нужно впускать?» — задался вопросом Блодонс. При этом он подчеркнул, что ответственность за происходящее в стране лежит и на самих гражданах. «Обязанность граждан в любой стране, если там существует несправедливость, — сопротивляться ей», — отметил он.
В качестве примера Блодонс привел ситуацию в Грузии, где, по его словам, продолжается общественное сопротивление действиям властей. «Мы ведь поддерживаем Грузию. Там до сих пор продолжается сопротивление прежней системе управления, и Европа это поддерживает», — сказал журналист.
Он также выразил удивление тем, что инициатива по ужесточению ограничений появилась только сейчас. «Мне непонятно, почему Янис Домбрава выступил с этой инициативой только теперь. Это нужно было сделать с самого начала, когда началось вторжение в Украину», — заявил Блодонс.
Подводя итог, он подчеркнул, что, по его мнению, Европа должна была сразу обозначить свою позицию максимально жестко. «Нужно было сразу ясно заявить, что мы не поддерживаем людей, которые убивают людей ради собственной выгоды или удовлетворения своих амбиций. Это не по-человечески, это не по-европейски и это неправильно», — заключил журналист.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает новые ограничения для россиян: от запрета сезонного отдыха до недопуска бывших участников вооружённых формирований. Латвия требует усилить давление и международную изоляцию Москвы.