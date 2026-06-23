"Ты агрессор, ты опасен": журналист призвал полностью закрыть въезд для граждан России в Европу

Он также обратил внимание на угрозы, которые, по его мнению, связаны с деятельностью России за пределами ее границ. «Мы знаем, что все эти активности, инспирированные государством-агрессором, связанные с пропагандой, влиянием на правительства и другими подобными действиями, продолжаются. Мы знаем, что они провоцируют и государства НАТО. Тогда почему их нужно впускать?» — задался вопросом Блодонс. При этом он подчеркнул, что ответственность за происходящее в стране лежит и на самих гражданах. «Обязанность граждан в любой стране, если там существует несправедливость, — сопротивляться ей», — отметил он.