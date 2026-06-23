"Что же будет при +37?" Жители Латвии спорят, можно ли считать +27 градусов сильной жарой

Впрочем, в обсуждении прозвучала и противоположная точка зрения. Часть пользователей напомнила, что высокая температура переносится по-разному и может представлять серьезную нагрузку для людей с хроническими заболеваниями. Один из комментаторов отметил, что в Латвии много людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а кондиционеры есть далеко не в каждом доме. По его словам, даже +27 градусов могут негативно сказаться на самочувствии некоторых людей.