"Что же будет при +37?" Жители Латвии спорят, можно ли считать +27 градусов сильной жарой
Сообщение о "сильной жаре" при температуре +27 градусов вызвало обсуждение в латвийских соцсетях. Одни пользователи увидели в предупреждении повод для шуток, другие напомнили о рисках для здоровья.
Сообщение о надвигающейся жаре в Латвии вызвало активную дискуссию в социальных сетях. Многие жители страны удивились тому, что температура воздуха до +27 градусов была охарактеризована как сильная жара. В социальной сети X многие пользователи восприняли это определение с иронией. «Интересно, что мы будем делать при +37?» — задался вопросом один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что в его детстве такая температура считалась просто теплым летним днем, а не экстремальной жарой.
Многие участники обсуждения придерживались схожего мнения, считая, что +27 градусов для латвийского лета — вполне комфортная и привычная температура. «Сильная жара — это 37 градусов. А 27 градусов — нормальное теплое латвийское лето», — написал один из пользователей. Еще один участник дискуссии задался вопросом: «С каких пор умеренные +27 считаются сильной жарой?»
Некоторые комментаторы также обвинили синоптиков в излишнем драматизме, отметив, что о действительно сильной жаре, по их мнению, можно говорить лишь тогда, когда температура превышает +30 градусов.
Впрочем, в обсуждении прозвучала и противоположная точка зрения. Часть пользователей напомнила, что высокая температура переносится по-разному и может представлять серьезную нагрузку для людей с хроническими заболеваниями. Один из комментаторов отметил, что в Латвии много людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а кондиционеры есть далеко не в каждом доме. По его словам, даже +27 градусов могут негативно сказаться на самочувствии некоторых людей.
«Конечно, не нужно паниковать», — написал он, добавив, что предупреждения о жаре адресованы не только тем, кто воспринимает такую погоду как обычный летний день.
Специалисты традиционно напоминают, что в жаркую погоду рекомендуется избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, пить достаточное количество воды и уделять особое внимание детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.
Важно помнить, что при высокой температуре критическим фактором становится влажность. Организм охлаждается за счет испарения пота. Если влажность воздуха близка к 100%, пот не испаряется, и тело быстро перегревается. При такой влажности, как в Латвии, уже при температуре +27 начинается климатический стресс для организма и увеличивается нагрузка на сердце.
В то же время температура выше +35 считается экстремальной жарой. Если влажность высокая (от 70%), то даже для здорового человека длительное нахождение на улице становится смертельно опасным.
Кроме того, для некоторых людей даже умеренное отклонение от нормы может быть опасным. В зоне риска находятся:
- Дети до 4 лет (система терморегуляции еще не развита).
- Пожилые люди старше 65 лет (сосуды хуже реагируют на перепады температур).
- Люди с хроническими болезнями сердца, сосудов, легких или диабетом.