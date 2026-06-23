Шумит как мопед и похож на самолет: латвийцам объяснили, как отличить боевой дрон от любительского

На портале также даны рекомендации для жителей. Если речь идет о любительском дроне, поводов для беспокойства обычно нет, если соблюдаются правила полетов, требования безопасности и нормы защиты частной жизни. Если же замечен объект, похожий на боевой беспилотник, специалисты рекомендуют не приближаться к нему и незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренных служб 112.