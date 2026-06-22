Старые тюрьмы в Лиепае и Елгаве перейдут в собственность городов

В аннотации поясняется, что государственное имущество передается самоуправлениям безвозмездно, так как оно больше не требуется для выполнения государственных функций. Самоуправления планируют использовать его для своих автономных функций, например, для развития территории и инфраструктурных нужд, а не для коммерческой деятельности, поэтому передача имущества не считается государственной поддержкой предпринимательства.