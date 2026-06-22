Старые тюрьмы в Лиепае и Елгаве перейдут в собственность городов
После открытия новой Лиепайской тюрьмы государство начинает избавляться от старой пенитенциарной инфраструктуры. Бывшие тюрьмы в Лиепае и Елгаве передадут самоуправлениям, которые смогут использовать территории для развития городов.
Лиепайскому самоуправлению планируется передать как отдельные земельные участки, так и часть территории бывшей тюремной инфраструктуры, которая ранее была связана со строительством новой Лиепайской тюрьмы и процессом развития системы мест заключения. Также Лиепайскому самоуправлению планируется передать недвижимость на улице Дарза, 19/21 с несколькими строениями и инженерными сооружениями, включая административное здание, гараж, хозяйственные постройки и инженерные коммуникации - теплосети, канализацию, электросети, заборы и площадки.
Елгавскому самоуправлению передадут два объекта комплекса бывшей тюрьмы на улице Палидзибас, 3 и 7. На улице Палидзибас, 3, находится тюремный комплекс с несколькими жилыми корпусами, административными и хозяйственными зданиями, пропускным пунктом, штрафным изолятором, производственным корпусом, а также инженерными сооружениями - заборами, теплотрассой, сетями водоснабжения и канализации, сторожевыми башнями и другими объектами инфраструктуры. В свою очередь, на улице Палидзибас, 7, находятся сети водоснабжения и складское здание.
В аннотации поясняется, что государственное имущество передается самоуправлениям безвозмездно, так как оно больше не требуется для выполнения государственных функций. Самоуправления планируют использовать его для своих автономных функций, например, для развития территории и инфраструктурных нужд, а не для коммерческой деятельности, поэтому передача имущества не считается государственной поддержкой предпринимательства.
Как сообщалось, в начале февраля начала работу новая Лиепайская тюрьма на улице Алсунгас, 29, а старая Лиепайская тюрьма была закрыта. Новая Лиепайская тюрьма рассчитана на 1200 заключенных. Комплекс состоит из шести зданий. Общая площадь территории тюрьмы составляет 305 116 квадратных метров, помещений - около 37 400 квадратных метров.
Открытие Лиепайской тюрьмы
В Латвии открыли новую Лиепайскую тюрьму, которую называют самым технологически развитым объектом в системе мест заключения.
В течение этого года в новую Лиепайскую тюрьму будут переведены также заключенные из Елгавской и Даугавпилсской тюрем. Старое здание Лиепайской тюрьмы на улице Дарза планируется продать с аукциона.