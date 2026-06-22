В Европе так почти не делают: в Латвии могут полностью отменить перенос рабочих дней

Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения, заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Он сообщил, что Министерство благосостояния подало законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. В то же время, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней.