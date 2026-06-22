Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уходит в отставку

Кир Стармер возглавил правительство менее двух лет назад — после убедительной победы лейбористов на выборах 2024 года. Однако за это время его рейтинг заметно снизился, а внутри партии усилилось недовольство его руководством. На фоне экономических трудностей, падения поддержки лейбористов и давления со стороны однопартийцев премьер пришел к выводу, что больше не может эффективно оставаться на посту.