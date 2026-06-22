Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уходит в отставку
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что уйдет в отставку. Он останется во главе правительства до избрания нового лидера Лейбористской партии, которое, как ожидается, должно завершиться к сентябрю, когда парламент вернется к работе.
Кир Стармер возглавил правительство менее двух лет назад — после убедительной победы лейбористов на выборах 2024 года. Однако за это время его рейтинг заметно снизился, а внутри партии усилилось недовольство его руководством. На фоне экономических трудностей, падения поддержки лейбористов и давления со стороны однопартийцев премьер пришел к выводу, что больше не может эффективно оставаться на посту.
Одним из факторов, усиливших давление на Стармера, стало возвращение в большую политику Энди Бернхэма, которого называют одним из возможных преемников. По данным британских СМИ, именно вокруг его кандидатуры сейчас может выстраиваться борьба за новое руководство партией. При этом пока неясно, пройдет ли полноценный внутрипартийный конкурс или лейбористы попытаются организовать более быстрый переход власти.
Отставка Стармера стала серьезным политическим ударом для Лейбористской партии. После победы на выборах 2024 года партия получила сильный мандат на управление страной, однако уже через два года столкнулась с падением популярности, внутренними разногласиями и критикой за ряд политических решений.
Сам Стармер, по данным Reuters, ранее еще пытался защищать свое лидерство, однако давление внутри партии продолжало расти. Теперь его решение открывает новый этап политической неопределенности в Великобритании: стране предстоит получить уже седьмого премьер-министра со времени референдума о Brexit.
Кто именно сменит Стармера во главе правительства, пока неизвестно. Среди вероятных сценариев — борьба нескольких кандидатов внутри Лейбористской партии либо более быстрый переход власти к наиболее сильному претенденту, если остальные не смогут заручиться достаточной поддержкой.
На нового премьер-министра сразу ляжет тяжелая политическая и экономическая повестка: слабый рост экономики, высокий уровень госдолга, недовольство избирателей и необходимость восстановить доверие к лейбористам после резкого падения популярности правительства.