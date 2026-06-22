Синоптики сообщили, какой будет погода на Лиго
Синоптики подготовили хороший прогноз на Лиго: во многих районах Латвии ожидается сухая и солнечная погода без существенных осадков. В Риге воздух прогреется до +22 градусов.
Ночью небо будет переменно облачным. На большей части территории страны ожидается сухая погода, лишь местами в восточных районах возможны кратковременные дожди. При слабом ветре местами образуются туман и дымка, что может ухудшить видимость. Температура воздуха понизится до +12…+16 градусов.
В Риге также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет слабым, а температура воздуха ночью составит +15…+16 градусов.
На Лиго во многих районах Латвии будет солнечно, осадков не ожидается, лишь временами небо будут закрывать облака. Ветер останется слабым, воздух прогреется до +18…+23 градусов.
В Риге день также будет преимущественно солнечным и сухим, хотя временами возможна облачность. Ветер сохранится слабым, а температура воздуха повысится до +20…+22 градусов.