Синоптики сообщили, какой будет погода на Лиго

Ночью небо будет переменно облачным. На большей части территории страны ожидается сухая погода, лишь местами в восточных районах возможны кратковременные дожди. При слабом ветре местами образуются туман и дымка, что может ухудшить видимость. Температура воздуха понизится до +12…+16 градусов.