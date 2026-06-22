Бегут из худшего места в лучшее, а потом портят его: резкое заявление о мигрантах на границе Латвии
Ситуация на границе Латвии и Беларуси — это не стихийная миграция, а часть гибридной операции Москвы и Минска. Такое мнение высказал предприниматель Нормунд Бергс, призвавший ужесточить борьбу с нелегальной миграцией.
Председатель правления компании SAF Tehnika Нормунд Бергс уверен, что происходящее на нашей границе является частью целенаправленной гибридной операции, организованной Россией и Беларусью. Поэтому предприниматель считает, что прибывающих к границе людей не следует рассматривать как соискателей убежища.
«Никто из них не является искателем убежища. Они просто нелегальные иммигранты. Правильнее было бы всех их выдворять», — сказал он.
По мнению Бергса, европейские страны слишком долго придерживались чрезмерно либерального подхода к вопросам миграции, чем, как он считает, воспользовалась Россия. «Проблема в том, что у нас существует какая-то воображаемая чрезмерная толерантность ко всем. Если это работает, то Россия использует это просто великолепно», — отметил предприниматель.
Он также провел параллель с миграционным кризисом 2015 года. По его словам, массовый приток беженцев в Европу был использован Москвой как инструмент давления на европейские государства.
«Это было не так давно. Когда начал затягиваться первый этап войны России против Украины, Россия стала в промышленных масштабах бомбить Ирак именно с целью наводнить Европу беженцами», — заявил Бергс, отражая собственную оценку событий.
Предприниматель убежден, что европейским странам необходимо действовать значительно жестче, если они хотят избежать дальнейшего роста общественного недовольства и усиления радикальных политических сил. «Если мы не хотим получить у себя следующее правительство в стиле Трампа или еще более радикальное, то нынешние условно центристские правительства должны перекрыть все каналы нелегальной миграции», — считает он.
«Люди всегда пытались уйти из мест, где хуже, в места, где лучше. Но проблема, которую показывает Европа, заключается в том, что потом они странным образом пытаются своей культурой сделать это хорошее место таким же, как то, откуда они уехали», — заявил предприниматель.
По его мнению, существующие механизмы интеграции мигрантов в Европе не дают ожидаемого результата. «Проблемы интеграции в Европе не работают, и это уже доказано. Это просто нужно признать», — подчеркнул Бергс. Подводя итог, он вновь заявил, что ключевым способом борьбы с нелегальной миграцией должно стать возвращение людей в страны происхождения. «Нелегальная миграция остается нелегальной миграцией. С ней нужно бороться, просто отправляя этих людей обратно», — заключил предприниматель.