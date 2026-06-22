Бегут из худшего места в лучшее, а потом портят его: резкое заявление о мигрантах на границе Латвии

По его мнению, существующие механизмы интеграции мигрантов в Европе не дают ожидаемого результата. «Проблемы интеграции в Европе не работают, и это уже доказано. Это просто нужно признать», — подчеркнул Бергс. Подводя итог, он вновь заявил, что ключевым способом борьбы с нелегальной миграцией должно стать возвращение людей в страны происхождения. «Нелегальная миграция остается нелегальной миграцией. С ней нужно бороться, просто отправляя этих людей обратно», — заключил предприниматель.