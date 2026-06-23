Населению Латвии рассказали, какие продукты в Янов день надо ставить на стол, а какие - не стоит

Последние годы были непростыми для латвийских фермеров. Подорожали топливо, электроэнергия и рабочая сила — все, что необходимо для того, чтобы продукция дошла до покупателя. При этом местным производителям приходится конкурировать с импортными товарами, которые часто стоят дешевле. Выбирая местные продукты, покупатель поддерживает не только конкретное хозяйство, но и рабочие места в регионах, местное производство продуктов питания и экономику Латвии в целом.