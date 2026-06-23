Населению Латвии рассказали, какие продукты в Янов день надо ставить на стол, а какие - не стоит
В преддверии праздника Лиго организация «Крестьянский сейм» призвала жителей выбирать для праздничного стола выращенные и произведенные в Латвии продукты, поддерживая тем самым местные хозяйства в тяжелый период.
«С каждым годом выбор в пользу местной продукции становится все более важным. Латвийские фермеры рады каждому покупателю, который предпочел выращенную в Латвии клубнику, картофель или морковь. Важно, чтобы покупатели выбирали наши сыры, молочные и мясные продукты, а также овощи и фрукты», - отмечает председатель правления «Крестьянского сейма» Юрис Лаздиньш.
Последние годы были непростыми для латвийских фермеров. Подорожали топливо, электроэнергия и рабочая сила — все, что необходимо для того, чтобы продукция дошла до покупателя. При этом местным производителям приходится конкурировать с импортными товарами, которые часто стоят дешевле. Выбирая местные продукты, покупатель поддерживает не только конкретное хозяйство, но и рабочие места в регионах, местное производство продуктов питания и экономику Латвии в целом.
«Праздничный стол на Лиго всегда был тесно связан с латвийской деревней — сыром, хлебом, мясом, овощами, ягодами, квасом и пивом. Поэтому в эти праздники я призываю выбирать отечественные продукты и по возможности покупать их непосредственно у фермеров, домашних производителей, на крестьянских рынках, в сельских магазинах и супермаркетах. Это практический способ поддержать своих», — говорит Юрис Лаздиньш.
«Крестьянский сейм» напоминает, что в праздничные дни многие жители отправляются за пределы городов, поэтому это подходящее время посетить местные хозяйства, небольшие магазины и рынки. Такой выбор позволяет приобрести свежие и качественные продукты, лучше узнать их происхождение и обеспечить, чтобы большая часть уплаченных денег досталась непосредственно производителю.
«Давайте в этом году поставим на праздничный стол латвийские продукты не только потому, что они вкусные и качественные, но и потому, что сейчас такая поддержка особенно важна для местных производителей», — призывает Юрис Лаздиньш, желая всем веселых и радостных праздников.