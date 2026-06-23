Жителям одной бывшей республики СССР облегчат въезд в Латвию
Казахстан и ЕС вышли на финальную прямую в переговорах об упрощении визового режима. Об этом сообщают казахстанские СМИ. Граждан РК ждут приятные изменения — от снижения консульского сбора до многолетних мультивиз. А жителям Латвии от этого будут бонусы?
Министерство иностранных дел Казахстана совместно с европейскими дипломатами детально прорабатывает проект «Соглашения об упрощении выдачи виз». Позади уже несколько раундов дискуссий. Главная цель — избавить казахстанцев от бюрократического ада при планировании поездок в Европу.
Согласно проекту документа, стороны намерены:
- Сократить пакет документов: больше не придется собирать кипы лишних справок;
- Снизить стоимость: визовый сбор станет дешевле, а для некоторых категорий граждан его и вовсе отменят;
- Увеличить сроки действия: получить «длинный» многократный Шенген станет намного проще;
- Ускорить процесс: рассмотрение заявлений будет занимать минимум времени.
За визовые послабления Казахстану придется заплатить выполнением встречных обязательств. Переговоры по шенгенским льготам идут в связке с подписанием другого важного документа — Соглашения о реадмиссии (согласии на прием обратно своих граждан, нарушивших правила пребывания в ЕС). Европейский Союз традиционно не идет на уступки без взаимных гарантий безопасности в миграционной сфере.
Процесс находится на этапе согласования формулировок и юридических тонкостей. После того как финальный текст устроит обе стороны, документ должен будет пройти ратификацию и внутренние государственные процедуры как в Астане, так и во всех столицах стран ЕС.
Для жителей Латвии соглашение ничего не меняет - граждане ЕС уже сейчас могут приезжать в Казахстан без виз на срок до 30 дней.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Казахстан отказался от русского названия своей национальной валюты.