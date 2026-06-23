Конституционный суд признал необоснованным разрешение на 20-метровую гостиницу в Юрмале
После решения Конституционного суда остается неясным, что будет с проектом гостиницы в Юрмале на улице Турайдас, рядом с концертным залом «Дзинтари», сообщает передача Латвийского телевидения «de facto».
Спор касается незастроенного участка на улице Турайдас, 10/12 — в историческом районе дачной застройки Юрмалы, который является памятником градостроительства государственного значения. Здесь охраняется не отдельное здание, а общий масштаб застройки и характерная для курорта среда, сообщает LSM.lv.
Юрмальская дума в локальной планировке разрешила увеличить допустимую высоту застройки с 12 до 20 метров, чтобы на участке можно было построить крупную гостиницу. Национальное управление культурного наследия против такого объема возражало, указывая, что здание будет доминировать в районе двух- и трехэтажной деревянной застройки.
Участок в 2018 году за 1,3 млн евро купила компания M.J. Finance. Она планировала построить здесь многоэтажную гостиницу. Изначально в проекте локальной планировки предусматривались 18 метров и пять этажей, но после замечаний управления культурного наследия высоту не снизили, а в финальной версии увеличили до 20 метров.
Против решения думы в Конституционный суд обратилось Юрмальское общество защиты. Его представители опасались не только масштаба здания, но и того, что обещанная гостиница в будущем может фактически превратиться в квартиры. В Юрмале такие случаи уже бывали. Общество также предлагало требовать от застройщика обязательный договор с международной гостиничной сетью, но дума это условие не включила.
Конституционный суд не запретил строить гостиницу на этом месте, но признал, что разрешение на застройку высотой до 20 метров недостаточно обосновано и не соответствует закрепленному в Конституции праву на благоприятную окружающую среду.
Компания M.J. Finance заявила, что уважает решение суда, но не согласна с ним. В материалах дела фигурировала идея гостиницы Marriott на 137 номеров, однако речь шла не о договоре, а о документе, подтверждающем обсуждение такой возможности.
Юрмальская дума от идеи гостиницы не отказывается. В самоуправлении заявляют, что будут вместе с юристами оценивать указанные судом недостатки, однако четко не отвечают, видят ли в этом процессе собственную ошибку.
Это уже второе дело Конституционного суда о территориальном планировании, которое Юрмальская дума проиграла.