Конституционный суд признал необоснованным разрешение на 20-метровую гостиницу в Юрмале

Против решения думы в Конституционный суд обратилось Юрмальское общество защиты. Его представители опасались не только масштаба здания, но и того, что обещанная гостиница в будущем может фактически превратиться в квартиры. В Юрмале такие случаи уже бывали. Общество также предлагало требовать от застройщика обязательный договор с международной гостиничной сетью, но дума это условие не включила.