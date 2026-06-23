Жителей Бауского края приглашают принять участие в уникальном исследовании

Важная информация для участников: 1. Приходите всей семьёй! Дети и подростки (до 17 лет включительно) могут участвовать только вместе с родителями или опекуном, поскольку необходимо подписать информированное согласие. 2. Гарантируется конфиденциальность: для проведения измерений и 3D‑сканирования потребуется снять верхнюю одежду. Для этого оборудованы специальные изолированные кабины, обеспечивающие полную приватность. Полноразмерные цветные 3D‑сканы хранятся на защищённых серверах и будут использоваться только в научных целях. 3. Генетическое исследование: сдавать образец крови для исследований по генетике популяций могут только совершеннолетние лица (с 18 лет).