Эхо Чернобыля? Названы города Беларуси с самыми высокими уровнями радиации
В Беларуси обновили данные радиационного мониторинга. По информации белорусских СМИ, в Белгидромете объясняют, что обстановка в стране стабильная, показатели в областных центрах держатся на уровне "естественного радиационного фона".
Однако, если сравнить крупные города, в одном из них уровень оказался чуть выше, чем в остальных. Самый высокий показатель уровня радиации среди областных центров был зафиксирован в Витебске – 0,11 мкЗв/ч.
В Бресте, Гомеле, Гродно, Минске и Могилеве значения одинаковые – 0,1 мкЗв/ч. "Разница выглядит минимальной, однако интересно, что именно Витебск оказался лидером, а не Гомель, который чаще ассоциируется с последствиями чернобыльской аварии", - отмечают белорусские СМИ.
Более высокие значения фиксируются не в областных центрах, а в отдельных пунктах радиационного мониторинга. Так, в Брагине уровень мощности дозы гамма-излучения составил 0,46 мкЗв/ч, в Славгороде – 0,18 мкЗв/ч. В Белгидромете пояснили: эти показатели соответствуют установившимся многолетним значениям. Такой фон как раз связан с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.
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