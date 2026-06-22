Эхо Чернобыля? Названы города Беларуси с самыми высокими уровнями радиации

Более высокие значения фиксируются не в областных центрах, а в отдельных пунктах радиационного мониторинга. Так, в Брагине уровень мощности дозы гамма-излучения составил 0,46 мкЗв/ч, в Славгороде – 0,18 мкЗв/ч. В Белгидромете пояснили: эти показатели соответствуют установившимся многолетним значениям. Такой фон как раз связан с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.