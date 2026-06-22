Летнее солнцестояние в Дзинтари (2026)
В Дзинтари прошел один из самых атмосферных вечеров начала праздников: с песнями, народными танцами, венками, огненными ритуалами и закатом у ...
ФОТО: в Юрмале отметили летнее солнцестояние - концерт в Дзинтари завершился огненным ритуалом на пляже
В Дзинтари прошел один из самых атмосферных вечеров начала праздников: с песнями, народными танцами, венками, огненными ритуалами и закатом у моря.
21 июня в Юрмале отметили летнее солнцестояние. Праздник в Дзинтари собрал взрослых и детей: для гостей подготовили концерт, творческие занятия, небольшой праздничный рынок и вечерний ритуал у моря.
У концертного зала «Дзинтари» с самого вечера чувствовалась праздничная атмосфера. Здесь проходил мастер-класс по плетению венков, работал небольшой рынок, а участники и гости праздника приходили в народных костюмах, с цветочными венками, дубовыми ветвями и летними букетами.
Главным событием вечера стал праздничный концерт в концертном зале «Дзинтари». На сцену вышли объединенный кокле-оркестр Юрмалы и Латвии, объединенный хор Юрмалы, юрмальские народные танцевальные коллективы, а также солисты Мадара Ботмане, Янис Апейнис, Йоланта Стрикайте и Жорж Сиксна. Музыкальное сопровождение обеспечила группа под руководством Мадары Калнини.
Концерт объединил разные поколения: на сцене выступали хористы, музыканты и танцоры, а зал был заполнен зрителями. Особую атмосферу создавали народные костюмы, венки, зеленые ветви, световое оформление сцены и живая музыка.
После концерта праздник продолжился на Дзинтарском пляже. У моря, на фоне заката, прошел огненный ритуал: на песке зажгли большой костер, а рядом с ним состоялось огненное представление. Гости наблюдали за происходящим у самого берега, фотографировали момент и встречали вечер в традиционной для Янова времени атмосфере.
На пляже также выступила этногруппа Ogas. Праздник у моря собрал большое количество людей: зрители стояли у костра, наблюдали за огненной конструкцией, слушали музыку и провожали закат.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что празднование в Юрмале продолжится 23 июня. В этот вечер всех желающих приглашают на Каугурский пляж, в конец улицы Каптейня Золта. В 21.30 там зажгут большой Янов костер.
С 21.30 до 23.00 для гостей выступит группа Labvēlīgais tips, а с 23.15 до 2.00 ночи Лиго у моря продолжится с диджеем Грауздиньшем. В течение вечера на пляже будут работать кафе, а посетители смогут встретить Янову ночь у моря.