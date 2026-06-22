ФОТО: в Юрмале отметили летнее солнцестояние - концерт в Дзинтари завершился огненным ритуалом на пляже

После концерта праздник продолжился на Дзинтарском пляже. У моря, на фоне заката, прошел огненный ритуал: на песке зажгли большой костер, а рядом с ним состоялось огненное представление. Гости наблюдали за происходящим у самого берега, фотографировали момент и встречали вечер в традиционной для Янова времени атмосфере.