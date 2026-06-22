В Латвии формируется двухуровневая медицина - одни лечатся сразу, другие месяцами ждут помощи
В Латвии качество медицины остается высоким, но попасть к врачу становится все сложнее. Эксперт предупреждает: между теми, кто может оплатить лечение, и теми, кто вынужден ждать, растет опасная пропасть.
Главная проблема латвийской системы здравоохранения сегодня заключается не столько в качестве медицинской помощи, сколько в ее доступности. Такое мнение в эфире программы «Preses klubs» на TV24 высказала старший эксперт аналитического центра "Центр политики Северной Европы" Байба Бледниеце.
По ее словам, именно доступность медицинских услуг остается самым болезненным вопросом для пациентов. «Самая большая проблема, как мне кажется, именно в здравоохранении. Когда мы говорим о медицинской помощи, речь прежде всего идет о ее доступности», — подчеркнула эксперт. В качестве примера Бледниеце привела детскую медицину. Она напомнила, что в Латвии детям обеспечена бесплатная медицинская помощь, а Детская клиническая университетская больница является учреждением очень высокого уровня.
«У нас замечательная, просто фантастическая Детская больница. Я считаю, что вызывает восхищение тот факт, что в этой стране нам удалось создать что-то настолько качественное», — сказала она.
Однако эксперт отметила и ограничения существующей системы. «К сожалению, такая помощь есть не везде. Детская больница не может принять всех детей Латвии», — пояснила Блодниеце.
По ее мнению, именно в детской медицине государству удалось создать эффективную модель работы, которую пока не получилось реализовать для взрослых пациентов.
«Для детей мы смогли выстроить четкие потоки пациентов. У нас есть великолепная неотложная помощь, доступ ко всем необходимым специалистам. Очень редко ребенок покидает больницу без установленного диагноза», — отметила она.
При этом в сфере здравоохранения для взрослых, по мнению эксперта, наблюдается серьезный дисбаланс. «В нашей системе здравоохранения существует огромная крайность. Есть частная медицина, которая быстро развивается, но ее услуги стремительно дорожают. Есть государственная медицина, которая по качеству часто не уступает частной, но она недоступна для многих людей», — считает Блодниеце. Дополнительную проблему создают медицинские страховые полисы. Как отмечает эксперт, многие жители рассчитывают на страховку, однако она далеко не всегда покрывает реальные расходы на лечение. «У человека может быть страховой полис, но в нем могут быть ограничения и лимиты. Все зависит от того, какой пакет приобретен», — пояснила она.
По словам Блодниеце, сегодня добровольное медицинское страхование становится едва ли не единственным способом быстро попасть к нужному специалисту.
«Фактически необходимо поощрять работодателей и жителей приобретать страховые полисы. Это практически единственный инструмент безопасности, если человеку нужно быстрее попасть к врачу», — заявила эксперт.
Она также обратила внимание на еще одну проблему — отсутствие финансовых накоплений у значительной части населения. Когда человеку требуется срочная консультация или обследование в частной клинике, далеко не все могут позволить себе оплатить лечение самостоятельно. Именно поэтому, по мнению Блодниеце, в стране постепенно формируется все более заметное неравенство в сфере здравоохранения. «Тогда и возникает эта огромная пропасть и неудовлетворенность. Если не считать случаев, когда пациента доставляет скорая помощь, медицинская помощь становится очень труднодоступной», — резюмировала эксперт.