В Латвии формируется двухуровневая медицина - одни лечатся сразу, другие месяцами ждут помощи

При этом в сфере здравоохранения для взрослых, по мнению эксперта, наблюдается серьезный дисбаланс. «В нашей системе здравоохранения существует огромная крайность. Есть частная медицина, которая быстро развивается, но ее услуги стремительно дорожают. Есть государственная медицина, которая по качеству часто не уступает частной, но она недоступна для многих людей», — считает Блодниеце. Дополнительную проблему создают медицинские страховые полисы. Как отмечает эксперт, многие жители рассчитывают на страховку, однако она далеко не всегда покрывает реальные расходы на лечение. «У человека может быть страховой полис, но в нем могут быть ограничения и лимиты. Все зависит от того, какой пакет приобретен», — пояснила она.