"Думал, их давно убрали": латвийские водители недоумевают из-за знаков с упоминанием городов России

В новых проектах надпись «Москва» на знаках больше не появляется. Однако для замены уже существующих указателей необходимо отдельное решение правительства. «Это несколько сотен тысяч евро, чтобы заменить все знаки, в том числе в Резекне, Даугавпилсе, Риге. Да, доклад с соответствующими решениями подготовлен. Он был подан еще ранней весной. Мы рассчитывали, что до сентября сможем заменить знаки. Решения нет. Поэтому мы действуем осторожно. На новых объектах мы можем это менять. Но по остальным должно быть решение», — пояснил Вектиранс.