"Думал, их давно убрали": латвийские водители недоумевают из-за знаков с упоминанием городов России
В Латвии до сих пор остаются 318 дорожных указателей с названиями городов России и Беларуси. Надпись «Москва» в новых проектах уже не используют, но для замены старых знаков правительство пока не приняло решение.
«Мне уже давно казалось, что в этом нет смысла. Я думал, их уже давно убрали», — рассуждает водитель Янис Берзиньш.
Местная жительница Раймонда поддерживает удаление названий российских городов с дорожных указателей: «В этом нет смысла, нужно менять мышление». Водитель Янис подчеркнул: «Нам нужно указывать свои города».
На административной территории Риги насчитывается 78 таких указателей, на территории Даугавпилса — 5. Всего речь идет о 318 указателях.
Директор департамента автомобильного сообщения Министерства сообщения Таливалдис Вектиранс пояснил, что, с одной стороны, это международное обозначение направления. «Это направление "на". То, что там Россия, не означает, что направление "на" исчезает. Если общество этого требует и политически это будет поддержано, да, мы это сделаем — заменим дорожные знаки», — сказал он.
В новых проектах надпись «Москва» на знаках больше не появляется. Однако для замены уже существующих указателей необходимо отдельное решение правительства. «Это несколько сотен тысяч евро, чтобы заменить все знаки, в том числе в Резекне, Даугавпилсе, Риге. Да, доклад с соответствующими решениями подготовлен. Он был подан еще ранней весной. Мы рассчитывали, что до сентября сможем заменить знаки. Решения нет. Поэтому мы действуем осторожно. На новых объектах мы можем это менять. Но по остальным должно быть решение», — пояснил Вектиранс.
Таким образом, именно от нынешнего правительства зависит, останется ли на дорожных знаках надпись «Москва».