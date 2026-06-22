История шашлыка в Латвии: популярная традиция появилась всего 100 лет назад

Особенно большой спрос на шашлык наблюдается перед Яновым днем, когда он становится одним из символов праздничного стола. Однако именно у нас у него появились и свои «национальные особенности». Как известно, в мусульманских странах не едят свинину, а у нас именно свиной шашлык занимает первое место по популярности. Мусульмане предпочитают шашлык из баранины или говядины. Сейчас также популярными стали шашлыки из курицы, рыбы и овощей.