История шашлыка в Латвии: популярная традиция появилась всего 100 лет назад
Шашлык является одним из древнейших способов приготовления мяса в мире. Считается, что его истоки следует искать на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, где кочевые народы жарили мясо на шампурах над открытым огнем уже несколько тысяч лет назад. В Латвии же его победное шествие началось лишь около ста лет назад.
Само слово «шашлык» происходит от крымскотатарского слова «şışlıq», которое образовано от слова «şış» — «вертел». Суффикс «-лык» обозначает отношение к предмету, поэтому буквально слово переводится как «что-то на вертеле» или «для вертела». Во времена Российской империи это блюдо распространилось по всей Восточной Европе и стало популярным в кухнях разных народов. В Советском Союзе шашлык занял особое место в общественном питании и культуре отдыха, став неотъемлемой частью пикников и праздников.
В Латвии шашлык приобрел особую популярность во второй половине XX века. Летние выезды на природу, семейные встречи и празднование Янова дня без шашлыка многим сегодня уже трудно представить.
Национальные особенности латвийского шашлыка
Шашлык является одним из самых популярных блюд на гриле в странах Балтии, на Кавказе и в Восточной Европе. Его популярность определяется несколькими факторами: сравнительно простым приготовлением; возможностью использовать различные виды мяса; выразительным вкусом, а также социальным аспектом — приготовление шашлыка часто становится общим объединяющим мероприятием.
Особенно большой спрос на шашлык наблюдается перед Яновым днем, когда он становится одним из символов праздничного стола. Однако именно у нас у него появились и свои «национальные особенности». Как известно, в мусульманских странах не едят свинину, а у нас именно свиной шашлык занимает первое место по популярности. Мусульмане предпочитают шашлык из баранины или говядины. Сейчас также популярными стали шашлыки из курицы, рыбы и овощей.
В Средней Азии в шашлык преимущественно добавляют лук, кориандр и гранатовый соус, а в Латвии его подают с картофелем, салатами или маринованными огурцами. Популярны также чесночные, томатные и сметанные соусы.
После распада Советского Союза возможности разнообразить кухню расширились, и теперь шашлык маринуют не только в традиционном маринаде на основе уксуса, но также используют кефир, пиво, вино, гранатовый сок или минеральную воду. Тем не менее для многих людей среднего и старшего поколения шашлык ассоциируется со «вкусом детства» — свининой, луком и легкой уксусной ноткой.
«Вкус свободы» шашлыка
В Латвии приготовление шашлыка зачастую столь же важно, как и сам процесс его употребления — оно объединяет семью, друзей и родственников в особой праздничной атмосфере. Именно эта традиция является одной из главных причин того, что шашлык стал массовым явлением главным образом в советское время, хотя приготовление мяса на шампурах было известно и раньше. В некотором смысле жарка шашлыка стала ритуальным занятием, которое позволяло людям дистанцироваться от серых будней. Решающую роль сыграло и проникновение кавказской кухни во все культурное пространство СССР.
В шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века шашлык постепенно превратился из ресторанного блюда в символ отдыха на природе. Для многих жителей Латвии летняя поездка к озеру или в лес ассоциировалась с переносным мангалом, шампурами и маринованной свининой.
Таким образом шашлык стал и традиционным блюдом Янова дня, хотя исторически на Лиго ели сыр и пироги, пили пиво. Так шашлык превратился в неофициальный символ Янова дня. В Латвии шашлык не является традиционным народным блюдом в историческом смысле, а представляет собой культурный феномен второй половины XX века, который из кавказской кухни через советскую повседневность превратился в одно из самых популярных летних и праздничных блюд Латвии.
Латвийский вклад в кавказскую кухню
Интересно, что Латвия внесла свой вклад в культуру шашлыка. 13 января 1970 года резекненская газета «Знамя Труда» писала, что местная промышленность обеспечивала родину шашлыка — Кавказ — необходимым оборудованием для приготовления блюда. «В одном из последних номеров газеты “Советская Торговля” было опубликовано следующее объявление: “Резекненский завод доильного оборудования предлагает в неограниченном количестве шампуры из нержавеющей стали для приготовления и подачи шашлыка”.
В отделе реализации завода доильного оборудования рассказали: “Главным заказчиком этого необычного изделия является латвийская база “Союзинвентарь”. По ее распределению в прошлом году мы отправили по различным адресам более 120 тысяч шампуров. Многие любители шашлыка в Москве используют произведенные нами шампуры. Специализированная база треста столичных ресторанов получила от нас несколько десятков тысяч изделий. Брянск, Калинин, Казань, Хабаровск — вот наши заказчики в прошлом году.
В этом году завод уже получил заявки на изготовление более четверти миллиона шампуров. Видимо, уральцы тоже любят шашлык. База ресторанного треста Челябинска прислала заявку на 120 тысяч шампуров.
Резекненцы отправляют свою продукцию также на Украину и в Закарпатье. Естественно, что ею интересуются и в тех республиках, где шашлык является национальным блюдом. 20 тысяч шампуров заказали Ереван и Ленинакан”».
Блюдо ресторанов высшего общества
И в межвоенной Латвии шашлык был популярным блюдом, однако главным образом его подавали в ресторанах. Об этом свидетельствуют многочисленные рекламные объявления второй половины 1930-х годов как в рижской, так и в провинциальной прессе, например:
- «Самые вкусные кавказские шашлыки на улице Элизабетес, 35»;
- «Кавказский шашлык можно попробовать в Валмиерском охотничьем клубе».
Однако рецепты шашлыка массово начали появляться в латышских женских журналах уже во второй половине 1920-х годов. Так журнал Nākotnes Sieviete советовал: «Берут баранину и нарезают тонкими ломтиками, солят и перчат, нанизывают на металлические шпажки, чередуя кусочки мяса, жира и лука. Подают к столу вместе со шпажками. Рис обжаривают в масле в кастрюле вместе с мелко нарезанным луком. После того как рис начнет желтеть — заливают бульоном так, чтобы он покрывал рис, и ставят в духовку тушиться до мягкости. Когда блюдо готово к употреблению — выкладывают рис на блюдо, сверху кладут шашлык, поливают растопленным сливочным маслом с зеленым луком. Рекомендуется размягчить мясо перед жаркой, замочив его на 4–5 часов в охлажденной воде, предварительно прокипяченной с уксусом».
Однако существовало и предупреждение употреблять только хорошо прожаренный шашлык, поскольку в противном случае можно было заработать серьезные проблемы. В декабре 1924 года Latvijas Ārstu Žurnāls опубликовал обширную статью «О встречающихся в Риге и ее окрестностях кишечных паразитах человека», в которой говорилось: «Если мы зададимся вопросом, каким путем распространяются у нас глисты, то прежде всего следует отметить, что распространение паразитов зависит от привычек и образа жизни человека. На Кавказе и в Персии почти каждый житель был заражен taenia medio canellata (так называемым бычьим цепнем — длинным плоским паразитическим червем, живущим в тонком кишечнике человека — прим. ред.), потому что они употребляют недостаточно прожаренное мясо, шашлык как национальное блюдо. Taenia medio canellata (также Taenia saginata) известен как бычий цепень — кишечный паразит, вызывающий тениаринхоз. Это один из самых длинных человеческих паразитов, который может достигать от 4 до 12 метров в длину».