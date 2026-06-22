Дополнительные рейсы и удлиненные составы: Vivi меняет расписание на Лиго
В праздничные выходные на Лиго и Янов день электропоезда Vivi на всех четырех линиях с 22 по 24 июня будут курсировать по расписанию выходного дня, а в субботу, 27 июня, — по расписанию рабочего дня.
При этом графики отдельных дизельных поездов изменены уже с 21 июня. Они скорректированы так, чтобы пассажиры могли удобнее уехать на выходные из Риги и вернуться в столицу перед рабочим днем.
На нескольких рейсах в Даугавпилс, Айзкраукле, Лудзу и Лиепаю, где в праздничные дни обычно бывает больше пассажиров, будут курсировать удлиненные составы. Vivi сообщает, что для этого максимально используют доступные поезда.
Кроме того, 24 июня назначены два дополнительных рейса до Крустпилса и обратно. Из Риги поезд отправится в 13:31, а обратно из Крустпилса — в 16:38.
Дизельные поезда до Лиепаи и обратно в воскресенье, 21 июня, уже курсировали по субботнему графику, а в среду, 24 июня, будут ходить по воскресному расписанию.
Дизельные поезда Сигулдской линии, в том числе маршруты до Валмиеры и Валги, с 21 по 23 июня будут курсировать по субботнему графику, 24 июня — по воскресному, 26 июня — по графику четверга, а 27 июня отдельные рейсы будут выполняться по пятничному и субботнему расписанию.
Дизельные поезда до Мадоны и Гулбене и обратно с 22 по 23 июня будут ходить по субботнему графику, 24 июня — по воскресному, 26 июня — по графику четверга, 27 июня — по пятничному графику, а 28 июня отдельные рейсы будут курсировать по субботнему и воскресному расписанию.
Дизельные поезда до Краславы и Индры и обратно 25 июня на отдельных рейсах будут курсировать по графику понедельника и среды, 26 июня — по графику четверга, 27 июня — по пятничному графику, а 28 июня отдельные рейсы будут выполняться по субботнему и воскресному расписанию.
Отдельное исключение в праздничные дни будет и на маршруте Рига — Дубулты. Рейс, который по пятницам и выходным отправляется из Риги в 22:15, будет курсировать каждый день с 19 по 24 июня, но не будет выполняться 26 июня.
Vivi напоминает, что актуальное расписание с учетом всех изменений опубликовано на сайте компании и в мобильном приложении.
По вопросам расписания поездов, покупки билетов и поездок можно обращаться в Центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.