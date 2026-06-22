Латвийская полиция выступила с особым обращением к приезжим из Литвы, рассказав им о крупных штрафах
Муниципальная полиция Лиепаи и муниципальная полиция Южной Курземе призывают туристов из Литвы и других стран соблюдать правила.
Муниципальная полиция Лиепаи и муниципальная полиция Южной Курземе призывают туристов из Литвы и других стран соблюдать правила, действующие в защитной зоне дюн Балтийского морского побережья. Соблюдение правил убережет уникальную природу Латвии от различных рисков, а туристов — от получения штрафов. В этом году за различные нарушения в защитной зоне дюн на побережье Балтийского моря были задержаны и оштрафованы несколько граждан Литвы.
Защитная полоса дюн Балтийского морского побережья охватывает всю прибрежную линию Латвии, граничащую с Балтийским морем, — от границы с Литвой до Эстонии. В этой зоне действуют различные правила, которые необходимо учитывать, чтобы не только бережно относиться к уникальной природе и поддерживать чистоту окружающей среды, но и предотвращать потенциальные бедствия, такие как лесные пожары, оползни обрывистых берегов и т.д. В ходе регулярных осмотров территории муниципальная полиция констатировала очень много нарушений, связанных с въездом транспортных средств в зону дюн, поэтому, по мере приближения туристического сезона, принято решение обследовать территорию еще более интенсивно с целью поддержания порядка и контроля за соблюдением правил.
Для поддержания порядка есть всего несколько важных вещей, которых туристам следует придерживаться, чтобы во время визита не нанести ущерба природе и уберечь себя от неожиданных штрафов. Движение транспортных средств вне проезжей части запрещено, наезженные тропы не являются дорогой, а разжигать костры разрешено только в специально отведенных местах.
Для удобства и безопасности туристов в зоне дюн на побережье Балтийского моря обустроено несколько хорошо оборудованных и, что особенно важно, официальных мест отдыха и парковок, которые доступны всем бесплатно. Информацией о доступности этих благоустроенных мест для отдыха и ночевки туристы делятся в различных приложениях, что облегчает получение сведений и обеспечивает распространение официальной информации. Использование таких приложений убережет каждого туриста от неприятностей, поскольку нередко из-за нехватки знаний туристы нарушают правила и в результате получают крупные штрафы. Чтобы избежать ситуаций, когда сотрудникам полиции приходится прерывать ваш отдых на природе Латвии, рекомендуем пользоваться этими приложениями — это удобный способ получать информацию и учиться на опыте других.
Призываем каждого туриста и любителя природы из Литвы, кто выбирает провести отпуск в Латвии, на побережье Балтийского моря, учитывать, что здесь действуют различные правила. Ознакомление с этими правилами — как с помощью разных приложений, так и получая информацию в местных туристско-информационных центрах и на интернет-сайтах — позволит спокойно отдохнуть и провести время в прибрежной зоне без помех.