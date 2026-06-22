Латвийская полиция выступила с особым обращением к приезжим из Литвы, рассказав им о крупных штрафах

Для удобства и безопасности туристов в зоне дюн на побережье Балтийского моря обустроено несколько хорошо оборудованных и, что особенно важно, официальных мест отдыха и парковок, которые доступны всем бесплатно. Информацией о доступности этих благоустроенных мест для отдыха и ночевки туристы делятся в различных приложениях, что облегчает получение сведений и обеспечивает распространение официальной информации. Использование таких приложений убережет каждого туриста от неприятностей, поскольку нередко из-за нехватки знаний туристы нарушают правила и в результате получают крупные штрафы. Чтобы избежать ситуаций, когда сотрудникам полиции приходится прерывать ваш отдых на природе Латвии, рекомендуем пользоваться этими приложениями — это удобный способ получать информацию и учиться на опыте других.