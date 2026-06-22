Пока одни праздновали, у других горели дома и лопались трубы: самые тяжелые страховые случаи на Лиго
С приближением Лиго и Янова дня страховое акционерное общество BTA Baltic Insurance Company собрало самые яркие происшествия, которые случались с жителями Латвии в эти праздники.
Травмировал палец, срезая березовые ветки, и получил ожоги, прыгая через костер
Вечер Лиго часто начинается с практических дел: нужно заготовить дрова для праздничного костра, обустроить место празднования, успеть сделать последние покупки и встретить гостей. Именно спешка — одна из причин, по которым люди забывают об элементарных правилах безопасности. В практике BTA в прошлом году был случай, когда мужчина, срезая березовые ветки электрическими ножницами, отрезал себе фалангу пальца левой руки. Также один участник праздника, раскалывая дрова, поранил палец топором, а другой, отпиливая ветку кустарника, поскользнулся и бензопилой задел себе колено.
Праздничный костер, для которого заготавливают растопку, тоже нередко становится местом происшествий. Каждый год во время праздников BTA получает несколько заявлений о травмах и ожогах, полученных после прыжков через костер. Например, в одном случае человек, прыгая через костер, соскользнул в него и обжег обе ноги, в другом — упал в костер и получил ожог стопы.
«Все эти происшествия — классические примеры праздничной суеты, когда забывают об элементарных мерах безопасности. Люди нередко бывают слишком самоуверенны и переоценивают свои силы, берясь за дела, которые могут закончиться неприятными травмами. На практике для несчастного случая часто достаточно одного неловкого движения или потери внимания всего на несколько секунд — именно столько отделяет от серьезных убытков», — объясняет Оскар Звейниекс.
Футбол на мокрой траве и без обуви — самая травмоопасная забава на Лиго
В этом году летнее солнцестояние совпадает с проведением чемпионата мира по футболу, а в предыдущие годы празднование приходилось прерывать нескольким участникам Лиго, которые превращали луг в спортивную площадку. Футбол в компании друзей, игры с детьми и босые ноги на росистой траве — привычная картина летних праздников, но иногда она заканчивается растяжениями, переломами и ушибами. В одном из заявленных случаев в Янов день во время футбольного матча один игрок упал другому на колено и сломал ему ногу, а для другого энтузиаста футбол без обуви закончился переломом лодыжки.
Однако луга могут быть опасны и из-за растений. В одном из заявленных случаев ребенок в день Лиго собирал «яновы травы» на лугу у дома, а вечером на руке появились покраснение и отек. В приемном отделении медики определили это как фитоожог.
Испуганная собака повредила дом, а вор, убегая из магазина, испортил чужую машину
В праздники важно думать не только о собственной безопасности и безопасности близких, но и о домашних животных — особенно если они остаются дома одни. В прошлые годы в BTA был заявлен случай, когда хозяева, вернувшись домой в Янов день, обнаружили, что испуганная собака пыталась попасть в дом и разбила оконные стекла, повредила двери и раздвижные стены.
Среди более необычных случаев — происшествие у магазина. Убегая от охранника с только что украденными бутылками и не рассчитав траекторию движения, вор задел и сломал фару автомобиля, припаркованного на стоянке магазина.
«Автомобиль могут повредить на стоянке, но в праздничное время нужно быть внимательными и на дороге. Люди едут праздновать за город, в гости к друзьям, возвращаются домой поздно вечером или рано утром, и дорога часто проходит вдоль лесов, лугов и канав, где в праздничное движение иногда “включаются” косули, кабаны и другие животные. В одном из крупных таких случаев автомобиль на дороге Екабпилс — Резекне столкнулся с косулей, которая внезапно выбежала на проезжую часть, и выплата превысила 5000 евро. В другом случае косуля выскочила с края канавы и врезалась в бок автомобиля», — рассказывает Оскар Звейниекс.
Пока участники Лиго уезжают праздновать, дома не всегда все остается спокойно
Во время праздников лопаются трубы, выходят из строя шланги, а вода находит путь и к соседям, повреждая сразу несколько объектов недвижимости. В одном из крупнейших страховых случаев в многоквартирном доме лопнула душевая труба, затопив несколько квартир и повредив внутреннюю отделку. Выплата превысила 8500 евро. Самые тяжелые происшествия связаны с пожарами: в одном случае в результате пожара выгорело коммерческое помещение, и выплата превысила 37 000 евро, в другом пострадала хозяйственная постройка, а выплата превысила 22 000 евро. «Каждый год мы видим, что в праздничное время происшествия затрагивают не только самих участников Лиго, но и их имущество и автомобили. Пока люди уезжают праздновать, дома может произойти авария водопровода, внезапно вспыхнуть пожар или возникнуть другие непредвиденные убытки. На дорогах же интенсивность движения и активность животных значительно повышают риск аварий. Несчастный случай может произойти с каждым из нас, поэтому безопасность начинается с осторожности, обдуманных решений и финансовой защиты, которую в момент беды может дать страхование», — подчеркивает Оскар Звейниекс.