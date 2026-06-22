Пока одни праздновали, у других горели дома и лопались трубы: самые тяжелые страховые случаи на Лиго

Во время праздников лопаются трубы, выходят из строя шланги, а вода находит путь и к соседям, повреждая сразу несколько объектов недвижимости. В одном из крупнейших страховых случаев в многоквартирном доме лопнула душевая труба, затопив несколько квартир и повредив внутреннюю отделку. Выплата превысила 8500 евро. Самые тяжелые происшествия связаны с пожарами: в одном случае в результате пожара выгорело коммерческое помещение, и выплата превысила 37 000 евро, в другом пострадала хозяйственная постройка, а выплата превысила 22 000 евро. «Каждый год мы видим, что в праздничное время происшествия затрагивают не только самих участников Лиго, но и их имущество и автомобили. Пока люди уезжают праздновать, дома может произойти авария водопровода, внезапно вспыхнуть пожар или возникнуть другие непредвиденные убытки. На дорогах же интенсивность движения и активность животных значительно повышают риск аварий. Несчастный случай может произойти с каждым из нас, поэтому безопасность начинается с осторожности, обдуманных решений и финансовой защиты, которую в момент беды может дать страхование», — подчеркивает Оскар Звейниекс.