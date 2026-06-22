Мать младенца заподозрила повторное применение одноразового шприца в латвийской больнице
Мать младенца заметила подозрительные белые частицы в шприце для дозирования лекарства в больнице Екабпилса. После обращения женщины выяснилось, что одноразовые шприцы могли использоваться повторно, и теперь ситуацию проверяет Инспекция здравоохранения, сообщает программа LTV "De facto".
Инспекция здравоохранения Латвии проведет проверку после жалобы пациентки на возможное повторное использование одноразового шприца для дозирования лекарств в Екабпилсской региональной больнице. Как сообщила Латвийскому телевидению мать ребенка по имени Лайма, в начале июня она поступила в больницу с младенцем, которому назначили ингаляционный препарат Ventolin. В одном из шприцев для дозирования лекарства женщина заметила белый осадок и посторонние частицы. После ее замечания медицинский персонал заменил раствор.
Позже пациентка обнаружила белое вещество возле поршня шприца и сфотографировала его. Опасаясь за качество лекарства, она отказалась использовать препарат и снова обратилась к сотрудникам больницы.
По словам женщины, одна из медсестер сообщила ей, что шприцы для дозирования лекарств дезинфицируются и используются повторно. После просьбы пациентки ей выдали новый шприц в заводской упаковке и приготовили свежий раствор лекарства.
Старший инспектор отдела надзора за медицинскими изделиями Инспекции здравоохранения Гуна Бонзака подчеркнула, что одноразовые шприцы не предназначены для стерилизации, дезинфекции или любой другой обработки и могут использоваться только один раз.
Пациентка сообщила о случившемся нескольким сотрудникам больницы, однако официальное расследование внутри медучреждения проведено не было. Председатель правления Екабпилсской региональной больницы Эрвин Кейш заявил, что официального заявления от женщины учреждение не получало.
В Инспекции здравоохранения подтвердили, что оценят обстоятельства произошедшего. В ходе проверки могут быть изучены медицинские документы и проведены внеплановые визиты в больницу.
Эксперт по правам пациентов, присяжный адвокат Солвита Олсена считает, что в Латвии расследование инцидентов, связанных с безопасностью пациентов, зачастую проводится недостаточно активно. По ее мнению, важную роль в данном случае может сыграть фотография, сделанная пациенткой.