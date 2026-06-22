Мать младенца заподозрила повторное применение одноразового шприца в латвийской больнице
Фото: Скриншот видео
В больнице Екабпилса расследуют возможное нарушение правил использования медицинских шприцев.
В Латвии

Мать младенца заподозрила повторное применение одноразового шприца в латвийской больнице

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Мать младенца заметила подозрительные белые частицы в шприце для дозирования лекарства в больнице Екабпилса. После обращения женщины выяснилось, что одноразовые шприцы могли использоваться повторно, и теперь ситуацию проверяет Инспекция здравоохранения, сообщает программа LTV "De facto".

Инспекция здравоохранения Латвии проведет проверку после жалобы пациентки на возможное повторное использование одноразового шприца для дозирования лекарств в Екабпилсской региональной больнице. Как сообщила Латвийскому телевидению мать ребенка по имени Лайма, в начале июня она поступила в больницу с младенцем, которому назначили ингаляционный препарат Ventolin. В одном из шприцев для дозирования лекарства женщина заметила белый осадок и посторонние частицы. После ее замечания медицинский персонал заменил раствор.

Позже пациентка обнаружила белое вещество возле поршня шприца и сфотографировала его. Опасаясь за качество лекарства, она отказалась использовать препарат и снова обратилась к сотрудникам больницы.

По словам женщины, одна из медсестер сообщила ей, что шприцы для дозирования лекарств дезинфицируются и используются повторно. После просьбы пациентки ей выдали новый шприц в заводской упаковке и приготовили свежий раствор лекарства.

Старший инспектор отдела надзора за медицинскими изделиями Инспекции здравоохранения Гуна Бонзака подчеркнула, что одноразовые шприцы не предназначены для стерилизации, дезинфекции или любой другой обработки и могут использоваться только один раз.

Пациентка сообщила о случившемся нескольким сотрудникам больницы, однако официальное расследование внутри медучреждения проведено не было. Председатель правления Екабпилсской региональной больницы Эрвин Кейш заявил, что официального заявления от женщины учреждение не получало.

В Инспекции здравоохранения подтвердили, что оценят обстоятельства произошедшего. В ходе проверки могут быть изучены медицинские документы и проведены внеплановые визиты в больницу.

Эксперт по правам пациентов, присяжный адвокат Солвита Олсена считает, что в Латвии расследование инцидентов, связанных с безопасностью пациентов, зачастую проводится недостаточно активно. По ее мнению, важную роль в данном случае может сыграть фотография, сделанная пациенткой.

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