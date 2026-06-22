Мать младенца заподозрила повторное применение одноразового шприца в латвийской больнице

Инспекция здравоохранения Латвии проведет проверку после жалобы пациентки на возможное повторное использование одноразового шприца для дозирования лекарств в Екабпилсской региональной больнице. Как сообщила Латвийскому телевидению мать ребенка по имени Лайма, в начале июня она поступила в больницу с младенцем, которому назначили ингаляционный препарат Ventolin. В одном из шприцев для дозирования лекарства женщина заметила белый осадок и посторонние частицы. После ее замечания медицинский персонал заменил раствор.