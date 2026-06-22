Он больше никогда не сможет ходить: врач рассказал о последствиях рокового прыжка в воду

Специалисты напоминают, что если человек после прыжка не всплывает, его необходимо немедленно спасать и вытаскивать из воды. После этого пострадавшего следует уложить горизонтально и как можно скорее вызвать скорую помощь. В клинике подчеркивают, что даже если человек не дышит, его нельзя укладывать на бок или заставлять садиться, чтобы откашлять воду. Пострадавший должен оставаться в горизонтальном положении, но дыхание и массаж сердца следует проводить, не двигая телом и головой в стороны.