Он больше никогда не сможет ходить: врач рассказал о последствиях рокового прыжка в воду
Один прыжок в воду может навсегда изменить жизнь. Ежегодно в Латвии до 25 человек получают тяжелейшие травмы шеи и позвоночника, после которых уже никогда не смогут ходить.
Как сообщил сертифицированный хирург клиники Orto Артс Гулбис, чаще всего такие травмы получают молодые мужчины. Средний возраст пострадавших составляет около 27 лет. Нередко несчастные случаи происходят во время отдыха у воды в компании друзей, поэтому окружающие могут предотвратить трагедию, отговорив человека от опасного прыжка.
Гулбис рассказал о пациенте, который после прыжка головой в воду был доставлен в больницу с тяжелой травмой позвоночника. После операции стало ясно, что он больше никогда не сможет ходить. Если в первые дни его навещали около 20 друзей и знакомых, то уже через неделю в реанимации рядом оставались лишь несколько родственников.
Медики объясняют, что шейный отдел позвоночника особенно уязвим. При ударе о дно, камень или другое препятствие человек может получить разрывы связок, вывихи, переломы позвонков и повреждения спинного мозга. В некоторых случаях пострадавший теряет сознание и тонет еще до того, как ему успевают помочь.
Специалисты напоминают, что если человек после прыжка не всплывает, его необходимо немедленно спасать и вытаскивать из воды. После этого пострадавшего следует уложить горизонтально и как можно скорее вызвать скорую помощь. В клинике подчеркивают, что даже если человек не дышит, его нельзя укладывать на бок или заставлять садиться, чтобы откашлять воду. Пострадавший должен оставаться в горизонтальном положении, но дыхание и массаж сердца следует проводить, не двигая телом и головой в стороны.
Врачи подчеркивают, что при травмах шейного отдела позвоночника время играет решающую роль. Если повреждение спинного мозга не привело к полной парализации, операцию необходимо провести в течение двух-восьми часов после травмы.
Кроме того, медики отмечают, что летом также увеличивается количество ушибов, рваных ран, переломов рук и ключицы, а также жалоб на боли в спине и коленях после физической нагрузки, работы в саду и длительных поездок.