Поступил - значит, учись: Латвия и Эстония обсудили более строгие правила для иностранных студентов
В воскресенье, 21 июня, состоялась встреча министра образования и науки Латвии Илзе Индриксоне и министра образования и исследований Эстонии Кристины Каллас. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам безопасности, интеграции Украины в европейское научное пространство, а также опыту двух стран во внедрении единой школы.
Оба министра подчеркнули необходимость более строгого подхода в высшем образовании, особенно в отношении критериев качества приема иностранных студентов, включая академическую подготовку и контроль фактического посещения учебного процесса. Министр образования и исследований Эстонии рассказала, как эти требования обеспечиваются в их стране, в том числе с помощью проверок полиции, которая убеждается в реальном участии иностранных студентов в учебном процессе, а также благодаря очень строгому подходу к выдаче виз студентам из стран повышенного риска.
Министры договорились о более тесном сотрудничестве в поддержке интеграции Украины в европейское исследовательское пространство, подчеркнув, что скоординированные действия могут внести существенный вклад как в укрепление устойчивости Украины, так и в ее долгосрочное развитие. Латвия уже сейчас реализует несколько совместных исследовательских проектов с Украиной в сфере науки и технологий.
Обсуждая внедрение единой школы, министр образования и исследований Эстонии поделилась опытом, отметив как сложность процесса и его вызовы, так и достигнутые результаты. Было признано, что переход на обучение на государственном языке требует и трудных решений, одновременно укрепляя качество образования и языковые навыки школьников. Оба министра подчеркнули необходимость усиливать ответственность родителей и снижать несоразмерную нагрузку на учителей за пределами их прямых учебных обязанностей.
Обе страны выразили готовность продолжать тесное сотрудничество, перенимая опыт друг друга как во внедрении единой школы, так и в безопасной и ответственной интеграции решений искусственного интеллекта в образование, а также в вопросах привлечения педагогов и управления школами.
Министр образования и исследований Эстонии сообщила об инициативе установить в Тартуском университете памятную доску его выпускникам — основателям Латвийского государства и значимым государственным деятелям. Это станет символическим подтверждением тесных исторических связей между Латвией и Эстонией, а также общего вклада в интеллектуальное и государственное развитие обеих стран.