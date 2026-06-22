Поступил - значит, учись: Латвия и Эстония обсудили более строгие правила для иностранных студентов

Оба министра подчеркнули необходимость более строгого подхода в высшем образовании, особенно в отношении критериев качества приема иностранных студентов, включая академическую подготовку и контроль фактического посещения учебного процесса. Министр образования и исследований Эстонии рассказала, как эти требования обеспечиваются в их стране, в том числе с помощью проверок полиции, которая убеждается в реальном участии иностранных студентов в учебном процессе, а также благодаря очень строгому подходу к выдаче виз студентам из стран повышенного риска.