Может ли короткая юбка считаться домогательством? Эксперт ответила на неожиданный вопрос

Комментируя приведенный пример, она подчеркнула, что одной только одежды недостаточно для подобных выводов. «В данном случае я бы сказала, что эта клиентка, вероятнее всего, не пыталась сексуально домогаться таксиста, потому что если, помимо этой одежды, не было никакой другой коммуникации, например она не пыталась активно приставать к водителю физически или не начинала разговор определенного характера, то говорить о сексуальных домогательствах нельзя», — пояснила Плаксина.