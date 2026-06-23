Может ли короткая юбка считаться домогательством? Эксперт ответила на неожиданный вопрос
Может ли девушка в очень короткой юбке сексуально домогаться таксиста одним лишь своим внешним видом? Неожиданный вопрос в эфире TV24 заставил эксперта по правам человека подробно объяснить, что на самом деле считается сексуальными домогательствами.
В обществе по-прежнему распространено мнение, что сексуальные домогательства связаны прежде всего с мужчинами, которые проявляют нежелательное внимание к женщинам. Однако на практике такие ситуации могут быть гораздо более разнообразными. На это в эфире программы TV24 «Uz līnijas» указала юридический советник отдела по предотвращению дискриминации и цифровым правам Бюро омбудсмена Эмилия Плаксина.
Поводом для обсуждения стал вопрос телезрителя: можно ли считать сексуальным домогательством ситуацию, когда девушка садится в такси в настолько короткой юбке, что она едва прикрывает интимные части тела?
По словам Плаксиной, сам по себе внешний вид человека еще не является основанием говорить о сексуальных домогательствах. «Это на самом деле очень хороший вопрос, потому что обычно, когда говорят о сексуальных домогательствах, все представляют ситуацию, в которой мужчины домогаются женщин.
Однако статистика как в Латвии, так и в других странах показывает, что все могут домогаться всех, а жертвой может стать любой человек», — отметила эксперт.
Комментируя приведенный пример, она подчеркнула, что одной только одежды недостаточно для подобных выводов. «В данном случае я бы сказала, что эта клиентка, вероятнее всего, не пыталась сексуально домогаться таксиста, потому что если, помимо этой одежды, не было никакой другой коммуникации, например она не пыталась активно приставать к водителю физически или не начинала разговор определенного характера, то говорить о сексуальных домогательствах нельзя», — пояснила Плаксина.
Эксперт также рассказала, что во время изучения темы сексуальных домогательств в академической среде исследователи сталкивались с различными нестандартными ситуациями. По ее словам, некоторые преподаватели вузов признавались, что во время экзаменов сталкивались с попытками влияния или манипуляций со стороны студентов.
«Наиболее опытные преподаватели делились своими наблюдениями: они всегда оставляют двери кафедры открытыми и стараются обеспечить присутствие еще одного сотрудника, желательно женщины», — рассказала представитель Бюро омбудсмена.
По мнению Плаксиной, подобная осторожность объясняется тем, что люди бывают очень разными и иногда могут пытаться использовать неоднозначные ситуации в своих интересах.