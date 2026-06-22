В российской элите и обществе растет усталость от войны
В российской элите и обществе растет усталость от войны в Украине. Об этом пишет журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники в Москве и закрытые опросы, заказанные российскими чиновниками.
По словам одного из чиновников, «от войны устали все». Он описал ситуацию на фронте как тупиковую: «Все как будто застряло в каком-то киселе — ни вперед, ни назад». При этом, по его словам, российские продвижения на фронте все чаще перекрываются украинскими ударами беспилотников.
По данным закрытых опросов, усталость от войны испытывают более 60% респондентов. Один из социологов, знакомый с этими исследованиями, сказал, что растет число людей, готовых принять «непобедный» исход войны. При этом речь не идет о росте антивоенных настроений или сочувствия к украинцам.
В элитах, по словам источников Рустамовой, также все заметнее запрос на завершение войны. При этом часть элит сомневается, знает ли сам Путин, что делать дальше. По его словам, «никто не понимает, в чем военный план», а будущее выглядит неопределенным.
О схожих настроениях говорят и публичные сигналы. Военный аналитик Василий Кашин и бывший сотрудник Кремля Алексей Чадаев почти одновременно написали о необходимости заканчивать боевые действия. Источники журналистки считают, что эти публикации не были случайностью и отражают позицию, которая становится все более распространенной среди чиновников, бизнеса и части медийной элиты.
Публичные опросы также показывают рост запроса на переговоры. По данным Russian Field за февраль, переговоры с Киевом поддерживали 53% россиян — это рекордный показатель за все время наблюдений. Согласно последним данным «Левада-центра», 62% россиян считают, что пора переходить к мирным переговорам.
Собеседники журналистки связывают рост усталости с экономическими проблемами, провалом переговоров с Вашингтоном, усилением репрессий, отсутствием заметного прогресса на фронте и страхами перед новой мобилизацией. Еще одним фактором стали участившиеся украинские атаки по российским регионам.
Остановит ли это войну? Маловероятно. Нет никаких признаков того, что растущая усталость в России может ускорить прекращение конфликта — или, тем более, что Москва или Киев стремятся к компромиссу, пишет Фарида Рустамова.