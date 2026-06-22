В российской элите и обществе растет усталость от войны

По словам одного из чиновников, «от войны устали все». Он описал ситуацию на фронте как тупиковую: «Все как будто застряло в каком-то киселе — ни вперед, ни назад». При этом, по его словам, российские продвижения на фронте все чаще перекрываются украинскими ударами беспилотников.