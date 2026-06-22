Водитель автобуса Lux Express добавил всего одну фразу в стандартное объявление - и шутка стала вирусной

Во время недавнего рейса Lux Express в Эстонии пассажиры услышали необычную версию стандартного объявления по технике безопасности — водитель добавил к официальному тексту неожиданную шутку. Обычно пассажиров просят не забывать свои личные вещи при выходе из автобуса. Однако на этот раз водитель добавил юмористический комментарий, который вызвал улыбки у пассажиров.