Водитель автобуса Lux Express добавил всего одну фразу в стандартное объявление - и шутка стала вирусной
Обычное объявление в автобусе Lux Express неожиданно стало вирусным хитом. Шутка водителя о забытых в салоне детях рассмешила пассажиров, а видео за сутки собрало десятки тысяч просмотров в соцсетях.
Напоминание о багаже и личных вещах в автобусе Lux Express неожиданно получило необычное продолжение. Шутка водителя заставила пассажиров улыбнуться, а запечатленный момент сейчас стремительно набирает популярность в социальных сетях.
Во время недавнего рейса Lux Express в Эстонии пассажиры услышали необычную версию стандартного объявления по технике безопасности — водитель добавил к официальному тексту неожиданную шутку. Обычно пассажиров просят не забывать свои личные вещи при выходе из автобуса. Однако на этот раз водитель добавил юмористический комментарий, который вызвал улыбки у пассажиров.
«И еще большая просьба к родителям, которые путешествуют вместе с детьми. Не забывайте своих детей в автобусе. Забытые дети в будущем становятся такими же водителями автобусов, как я», — пошутил водитель.
Прямой и самоироничный комментарий развеселил пассажиров и добавил немного юмора в обычную поездку.
Видеозапись быстро распространяется в социальных сетях — всего за один день она набрала более 90 тысяч просмотров и почти 12000 лайков.
@hhannakas Kujutage siis seda last, kes tahab saada bussijuhiks😬🤣 #luxekspress ♬ originaalheli - Hanna