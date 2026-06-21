Шествие Gaudeamus в 2026 году
В Риге прошел ход участников XX Праздника песни и танца студентов стран Балтии Gaudeamus от Старой Риги до площади Свободы.
ФОТО: почти 4000 студентов из стран Балтии прошли по Риге в шествии Gaudeamus
В Риге сегодня в 16.30 прошел ход участников XX Праздника песни и танца студентов стран Балтии Gaudeamus от Старой Риги до площади Свободы.
На площади Свободы состоялся большой концерт XX Праздника песни и танца студентов стран Балтии Gaudeamus «До бесконечности…». Это было центральное и завершающее событие праздника, в котором приняли участие 3903 студента из Латвии, Литвы и Эстонии.
Режиссером концерта был Юрис Йонелис, ассистентом режиссера и автором текстов — Сандис Калниньш, художественным руководителем хоровой программы — Эдгар Витолс, художественным руководителем танцевальной программы — Дагмара Барбале, художественным руководителем программы духовых оркестров — Марис Мартинсонс.
С 19 по 21 июня в Риге проходил XX Праздник песни и танца студентов стран Балтии Gaudeamus.
Традиция Gaudeamus началась в 1956 году в Тарту, и с тех пор в Балтии праздник проводится уже 19 раз. Праздник является частью сохранения уникальной традиции Праздников песни и танца и укрепления единства стран Балтии. Он поочередно проходит в одной из стран Балтии. Организацию праздника обеспечивали Министерство образования и науки в сотрудничестве с Латвийским университетом и Рижским самоуправлением.