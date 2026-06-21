ФОТО: почти 4000 студентов из стран Балтии прошли по Риге в шествии Gaudeamus

Традиция Gaudeamus началась в 1956 году в Тарту, и с тех пор в Балтии праздник проводится уже 19 раз. Праздник является частью сохранения уникальной традиции Праздников песни и танца и укрепления единства стран Балтии. Он поочередно проходит в одной из стран Балтии. Организацию праздника обеспечивали Министерство образования и науки в сотрудничестве с Латвийским университетом и Рижским самоуправлением.