В Латвии ожидается солнечный и сухой день: воздух прогреется до +26 градусов
Фото: LETA
Синоптики обещают спокойную летнюю погоду без дождя.
В Латвии

В Латвии ожидается солнечный и сухой день: воздух прогреется до +26 градусов

Отдел новостей

Otkrito.lv

В Латвии ожидается спокойный летний день: будет сухо, солнечно и тепло, а в Риге воздух прогреется до +26 градусов.

Днем погода будет преимущественно солнечной и сухой. Сохранится слабый ветер, температура воздуха поднимется до +21…+26 градусов, местами на побережье будет на пару градусов прохладнее.

В Риге днем также ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Ветер останется слабым, воздух прогреется до +24…+26 градусов.

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