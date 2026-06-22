Синоптики обещают спокойную летнюю погоду без дождя.
В Латвии
Сегодня 07:21
В Латвии ожидается солнечный и сухой день: воздух прогреется до +26 градусов
В Латвии ожидается спокойный летний день: будет сухо, солнечно и тепло, а в Риге воздух прогреется до +26 градусов.
Днем погода будет преимущественно солнечной и сухой. Сохранится слабый ветер, температура воздуха поднимется до +21…+26 градусов, местами на побережье будет на пару градусов прохладнее.
В Риге днем также ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Ветер останется слабым, воздух прогреется до +24…+26 градусов.