Синоптики обещают спокойную летнюю погоду без дождя.
В Латвии
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В Латвии объявлено желтое предупреждение: сегодня местами ожидается жара
В центральной части Латвии сегодня, 22 июня, ожидается жара — температура местами поднимется до +27 градусов. Синоптики объявили желтое предупреждение и призывают жителей быть осторожными в самые жаркие часы дня.
Как следует из информации синоптиков, желтое предупреждение объявлено в центральной части страны — главным образом в Земгале и окрестностях столицы.
Предупреждение о жаре вступает в силу сегодня, 22 июня, с 13:00 и будет действовать до 19:00.
🟡🌡️Šodien pēcpusdienā vietām Latvijas centrālajos rajonos gaidāms stiprs karstums - gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +27º. pic.twitter.com/7d8wdsgflI— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 22, 2026
В самые жаркие часы дня жителей призывают быть особенно осторожными: долго не находиться под прямыми солнечными лучами и пить достаточно воды, чтобы снизить риск перегрева или теплового удара.