В Латвии объявлено желтое предупреждение: сегодня местами ожидается жара
Фото: LETA
Синоптики обещают спокойную летнюю погоду без дождя.
В Латвии
Дополнена:Сегодня 11:07

В Латвии объявлено желтое предупреждение: сегодня местами ожидается жара

Отдел новостей

Otkrito.lv

В центральной части Латвии сегодня, 22 июня, ожидается жара — температура местами поднимется до +27 градусов. Синоптики объявили желтое предупреждение и призывают жителей быть осторожными в самые жаркие часы дня.

Как следует из информации синоптиков, желтое предупреждение объявлено в центральной части страны — главным образом в Земгале и окрестностях столицы.

Предупреждение о жаре вступает в силу сегодня, 22 июня, с 13:00 и будет действовать до 19:00.

В самые жаркие часы дня жителей призывают быть особенно осторожными: долго не находиться под прямыми солнечными лучами и пить достаточно воды, чтобы снизить риск перегрева или теплового удара.

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