Ветер, который оставил полстраны без света: как Латвия пережила ураган 2005 года

Главная цифра, с которой обычно связывают «Эрвина» в Латвии, — 40 м/с. Такие максимальные порывы были отмечены в Вентспилсе. Но и эта цифра, как подчеркивают специалисты, не до конца отражает реальную силу шторма: тогда значительная часть Курземе, а позднее около половины Латвии осталась без электричества, и часть метеостанций не могла полноценно продолжать измерения. В отдельных случаях максимальную силу ветра приходилось оценивать не по непрерывной автоматической записи, а по характеру разрушений. Сейчас метеостанции оснащены лучше: у них есть аккумуляторы, а в некоторых случаях и солнечные панели, позволяющие передавать данные даже при длительном отключении электричества.