Шторм в Латвии в 2005 году
В ночь на 9 января 2005 года Латвия оказалась перед стихийным бедствием, к которому страна была готова лишь частично.
Ветер, который оставил полстраны без света: как Латвия пережила ураган 2005 года
В ночь на 9 января 2005 года Латвия оказалась перед стихийным бедствием, к которому страна была готова лишь частично. Ветер срывал крыши, валил леса, поднимал воду в Риге и на побережье, оставлял без электричества сотни тысяч людей и запускал слухи, из-за которых жители Вентспилса ночью покидали город. Позже этот шторм назовут одним из самых сильных в истории наблюдений.
Шторм с двумя именами
В латвийской памяти шторм 8-9 января 2005 года часто называют ураганом «Эрвин». В международной метеорологической традиции у него было и другое имя — «Гудрун». По оценке латвийских метеорологов, это была крупнейшая буря XXI века в Латвии и третья по силе в известной истории метеонаблюдений страны. При этом важная деталь: хотя в быту и СМИ ее называли ураганом, на территории Латвии ветер формально не достиг силы урагана по среднему ветру — максимальные разрушительные значения фиксировались прежде всего в порывах.
Циклон начал формироваться поздно вечером 7 января над Атлантикой, западнее Ирландии. Утром 8 января он резко усилился над северной частью Британских островов, затем за сутки прошел через Северное море, юг Норвегии и Швеции, Данию, Балтийское море, Латвию и Эстонию. В Дании, в районе Ханстхольма, средняя скорость ветра достигала 35 м/с, а порывы — 48 м/с. В Латвии буря началась вечером 8 января, а пик пришелся на ночь и раннее утро 9 января. Самые тяжелые последствия пришлись на север Курземе и побережье Рижского залива.
40 метров в секунду — и неполная картина бедствия
Главная цифра, с которой обычно связывают «Эрвина» в Латвии, — 40 м/с. Такие максимальные порывы были отмечены в Вентспилсе. Но и эта цифра, как подчеркивают специалисты, не до конца отражает реальную силу шторма: тогда значительная часть Курземе, а позднее около половины Латвии осталась без электричества, и часть метеостанций не могла полноценно продолжать измерения. В отдельных случаях максимальную силу ветра приходилось оценивать не по непрерывной автоматической записи, а по характеру разрушений. Сейчас метеостанции оснащены лучше: у них есть аккумуляторы, а в некоторых случаях и солнечные панели, позволяющие передавать данные даже при длительном отключении электричества.
Когда опасным стал не только ветер, но и вода
Но сила «Эрвина» была не только в ветре. Шторм поднял уровень воды у побережья и вызвал масштабные ветровые нагоны. В Риге затопило северные районы города, территории у Рижского залива и берега водоемов, связанных с заливом, включая Даугаву, Кишэзерс, озеро Юглас и Городской канал. Уровень воды в Даугаве у Андрейосты достиг второй по высоте отметки в истории наблюдений — всего на 15 сантиметров ниже рекорда шторма 2 ноября 1969 года.
Побережье, которое отступило на десятки метров
Побережье получило удар, который затем еще долго изучали географы и геологи. По данным исследования Гунтиса Эберхардса и Яниса Лапинскиса о прибрежной эрозии после «Эрвина», штормовые волны затронули более 190 километров латвийского берега. Чаще всего берег отступал на 3-6 метров, но местами — на 15-27 метров. Особенно сильная эрозия мягких обрывистых берегов была зафиксирована на открытом побережье Балтийского моря к северу от мыса Мелнрагс в направлении Вентспилса, а также на отдельных участках побережья Рижского залива.
Миллионы кубометров грунта ушли в море
В более поздних обобщениях указывается, что «Эрвин» смыл около 40% общей длины морской береговой линии Латвии. Примерно на 200 километрах берег был размыт в среднем на 3-5 метров, местами — на 20-30 метров. По оценкам, в море было смыто до 11 млн кубометров грунта — в 4-5 раз больше, чем во время обычных сильных бурь предыдущих 10-12 лет.
Один из малоочевидных факторов разрушений — отсутствие защитного льда. В методических материалах по снижению последствий морской эрозии отмечается, что зимний лед и промерзание побережья обычно снижают воздействие волн: ледяные нагромождения на пляже гасят часть энергии моря. Считается, что ущерб от январского шторма 2005 года на побережье Рижского залива мог быть значительно меньше, если бы у берега был лед. Но зима была слишком мягкой, и море ударило по незамерзшему, уязвимому берегу.
Полстраны без электричества
Внутри страны шторм прежде всего стал энергетической катастрофой. По официальным сообщениям, 9 января без электричества оставались около 400 000 клиентов, 11 января — 167 000, а 12 января — еще около 71 400. Для Латвии это был удар не только по быту, но и по базовой инфраструктуре: без электричества оставались насосы, фермы, связь, учреждения, отдельные коммунальные системы.
Кризисный центр и борьба за генераторы
После шторма в стране был задействован механизм энергетического кризиса. При Министерстве экономики работал Государственный энергетический кризисный центр, который собирал информацию от самоуправлений, координировал поставки генераторов и помощь объектам, где электричество было жизненно необходимо. На заседания приглашали представителей Кулдигского, Салдусского, Талсинского, Алуксненского, Валмиерского, Цесисского, Лиепайского и Тукумского районов. Самоуправления просили определить приоритеты: какие линии нужно восстанавливать первыми.
Оказалось, что генераторов катастрофически не хватает. Национальные вооруженные силы предложили 31 генератор, государственное агентство «Материальные резервы» — 18 генераторов разной мощности. Но часть техники была слишком маломощной для запросов самоуправлений, а шесть генераторов из материальных резервов, как указывалось официально, не подходили или были не в рабочем состоянии. Это один из ключевых уроков шторма: формальное наличие резервов еще не означает реальную готовность к кризису.
Электричество возвращали почти две недели
К 19 января без электричества все еще оставались около 3800 абонентов. Больше всего проблем сохранялось в южных электрических сетях, особенно в районах Тукумса и Талси, где было много поваленных деревьев и расчистка трасс занимала больше времени. Latvenergo привлекало специалистов и подрядчиков из других регионов: в Талсинской и Тукумской окрестностях работали бригады из Латгале, Риги и Кегумса.
К ликвидации последствий подключались и Национальные вооруженные силы. 20 января десять военнослужащих 1-го пехотного батальона сухопутных войск вместе с Latvenergo расчищали линии электропередачи в Сигулде. В Скрунде для освобождения линий от поваленных проводов использовали гусеничную технику BV 206. Это важная деталь: шторм быстро превратился из погодного события в межведомственную операцию, где энергетика, армия, самоуправления и спасательные службы должны были действовать вместе.
Вентспилс: ночь слухов и тревоги
Отдельная драматическая глава «Эрвина» — Вентспилс. Именно там сильный ветер совпал с тревогой вокруг предприятия Ventamonjaks, где в порту хранился аммиак. В ночь шторма среди жителей распространились слухи, что из-за отключения электричества на объекте могут возникнуть проблемы с контролем давления и даже риск взрыва. По сообщениям Латвийского телевидения, около двух часов ночи люди начали покидать город: часть уехала в Кулдигу, часть — в Лиепаю, некоторые пережидали на дорогах, ожидая информации, можно ли возвращаться.
Позднее представители предприятия и самоуправления заявляли, что реальной аварийной опасности не было. Однако совпадения выглядели тревожно: резервный генератор предприятия в тот момент находился в ремонте, и новый генератор ночью везли из Лиепаи. На этом фоне недостаток официальной информации породил слухи быстрее, чем службы успели их опровергнуть. В дальнейшем ситуацию проверяли и на уровне предприятия, и на уровне правительства. Тогдашний министр экономики Кришьянис Кариньш поручал оценить действия в кризисный момент как на Ventamonjaks, так и в Инчукалнском подземном газохранилище.
Леса как вторая зона бедствия
Леса стали второй большой зоной бедствия. Министерство земледелия сообщало, что во всех лесах страны было повалено и сломано около 5 млн кубометров древесины, из них 1,6 млн кубометров — в государственных лесах. Министр земледелия Мартиньш Розе предупреждал: если поврежденные деревья не убрать до середины апреля, весной в буреломе могут резко размножиться лесные вредители, что создаст угрозу уже не только поврежденным, но и уцелевшим лесным массивам.
Проблема была не только природоохранной. Сломанная древесина быстро теряет качество и стоимость, а значит, удар по лесам становился ударом по доходам государства и по всей лесной отрасли. Розе фактически предлагал кризисный режим для лесного хозяйства: ускорить выдачу разрешений на рубку, упростить закупочные процедуры для разработки и вывоза поваленной древесины. В официальном сообщении он прямо говорил, что по сути речь идет о кризисной ситуации в отрасли.
Как шторм ударил по сельской жизни
Шторм показал, насколько зависимой от электричества стала сельская экономика. В официальном сообщении приводился пример хозяйства «Грантини» в Слампской волости Тукумского района: около 380 гектаров сельхозземли, примерно 150 голов крупного рогатого скота, из них 72 дойные коровы. Электричество восстановили только во вторник вечером, и два дня всех 72 коров приходилось доить вручную.
Связь, которую пришлось восстанавливать заново
Были и проблемы со связью. Lattelekom сообщал, что ситуация с телефонной связью улучшалась, но на тот момент без связи оставались около 2000 клиентов. Компания просила самоуправления быстрее выдавать разрешения на строительство, поскольку вместо поврежденных воздушных линий предпочитала прокладывать подземные — более безопасные и устойчивые к будущим бурям. Мобильный оператор LMT, по официальной информации, восстановил связь во всех городах Латвии.
Ураган «Эрвин» остался в истории Латвии как проверка всей системы — от метеонаблюдений и энергетики до работы резервов, связи, самоуправлений и информирования жителей.