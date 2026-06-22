Жителей Латвии обманывали из московского колл-центра: молодой посредник заработал около 100 000 евро
Куда исчезают деньги, украденные у жителей Латвии, и почему вернуть их так сложно? Задержанному полицией Янису — имя изменено — еще нет 21 года, но он уже успел стать не только «денежным мулом», но и вербовщиком других участников мошеннической схемы.
По его словам, все началось с желания быстро заработать. В 19 лет он стал работать на мошеннический колл-центр в Москве, где латышскоязычные сотрудники звонили жителям Латвии и представлялись работниками банка или полиции, сообщает LSM.lv.
Схема была типичной: человеку сообщали о якобы подозрительных действиях на счете или попытке оформить кредит на его имя, после чего звонил «полицейский» и убеждал действовать по инструкции мошенников.
Янис согласился использовать свой банковский счет для вывода украденных денег. После поступления средств он снимал их наличными, оставляя себе часть суммы. Позже он начал привлекать к схеме других людей — новых «денежных мулов», которым платил меньше, а разницу забирал себе. Так постепенно он выстроил сеть: сам был связующим звеном с московским колл-центром, ниже находились кураторы, а через счета завербованных людей проходили деньги, украденные у жителей Латвии.
По словам Яниса, за полгода через схему прошло около 200-300 тысяч евро, а его личный заработок составил примерно 100 тысяч евро. Эти деньги он, по собственному признанию, быстро потратил — на гостиницы, аренду автомобилей, дорогую одежду, водителей, друзей и развлечения.
Схема начала рушиться, когда полиция стала задерживать денежных мулов. Их проще всего выявить, поскольку украденные средства проходят через личные банковские счета. Задержанные участники быстро указали на Яниса как на организатора сети.
Выяснилось, что это уже не первый его контакт с полицией. Ранее он был задержан по одному эпизоду и, по словам следователя, фактически понимал, чем закончится его «быстрый заработок».
Организаторы колл-центра в России даже приглашали его работать в Москву: ему оформили визу и перевели деньги на дорогу. Однако Янис забрал деньги, но не поехал.
Теперь уголовный процесс продолжается. Полиция проверяет, не спрятал ли он часть денег или ценностей, чтобы хотя бы что-то вернуть пострадавшим. Однако, по оценке следствия, получить с него средства будет крайне сложно: большую часть он уже потратил.
Янису грозит серьезный тюремный срок. Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы. Следствие считает, что как организатору группы ему, скорее всего, грозит реальное лишение свободы.