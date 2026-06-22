Жителей Латвии обманывали из московского колл-центра: молодой посредник заработал около 100 000 евро

Янис согласился использовать свой банковский счет для вывода украденных денег. После поступления средств он снимал их наличными, оставляя себе часть суммы. Позже он начал привлекать к схеме других людей — новых «денежных мулов», которым платил меньше, а разницу забирал себе. Так постепенно он выстроил сеть: сам был связующим звеном с московским колл-центром, ниже находились кураторы, а через счета завербованных людей проходили деньги, украденные у жителей Латвии.