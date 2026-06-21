"Что делать, если предупреждение прозвучало в школьном автобусе?" В Латвии требуют ясности на случай угрозы дронов
В Латвии вновь поднимают вопрос о том, как действовать при угрозе беспилотников, если в этот момент дети находятся в школьном автобусе. В самоуправлениях говорят: для массовых мероприятий планы уже есть, но с перевозками школьников до сих пор остается слишком много неясного.
В Латвии необходимо разработать четкий алгоритм действий на случай угрозы беспилотников в сфере перевозки школьников, заявил в интервью агентству LETA председатель Баусского краевого самоуправления Айвар Мачекс.
Он рассказал, что план действий для крупных мероприятий самоуправление уже разработало.
«О крупных праздниках мы думали сами, потому что государственные рекомендации появились только позже и не ответили на все вопросы. Нам было ясно, что происходит с детьми, куда их везут, где находятся спортивные залы, где школы, как руководители коллективов действуют, если что-то происходит», — рассказал политик.
По его словам, в такой ситуации главный акцент делается на том, чтобы люди не собирались в одном месте и рассредоточились. На мероприятиях под открытым небом алгоритм прост: люди уходят с открытого места — в лес, кусты, за укрытие.
Больше вопросов у Мачекса вызывает перевозка школьников.
«Что происходит, если предупреждение звучит в момент, когда автобус едет в школу или из школы? По дороге в школу, возможно, все проще, но что происходит на обратном пути?» — спросил Мачекс.
Он рассказал, что есть идеи, согласно которым в таких случаях водитель должен ехать в лес или остановиться у какой-нибудь стены. Но тогда снова возникает вопрос: что происходит, если таким образом водитель отклоняется от маршрута, а родители не находят ребенка на маршруте?
«Если в автобусе осталось десять детей, нужно ли разворачиваться обратно к школе? На эти вопросы пока нет четких ответов», — подчеркнул Мачекс.
По его ощущениям, о том, как доставить детей в школу, думают, а о дороге обратно — нет. «Нужно понимать, каким образом водитель получит информацию, как директор узнает, какие дети находятся в автобусе, из каких классов, как будут оповещены родители. Это целая цепочка», — пояснил местный политик.
Он убежден, что каждое самоуправление должно само принимать решения в деталях, однако им не следует каждому заново «изобретать велосипед». «Государство со всеми министерствами и чиновниками должно быть способно подготовить единое разъяснение — хотя бы видеоролик, который мы затем распространяем и дополняем своими деталями. Должно быть единое видение», — призвал Мачекс.