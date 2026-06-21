"Что делать, если предупреждение прозвучало в школьном автобусе?" В Латвии требуют ясности на случай угрозы дронов

Он убежден, что каждое самоуправление должно само принимать решения в деталях, однако им не следует каждому заново «изобретать велосипед». «Государство со всеми министерствами и чиновниками должно быть способно подготовить единое разъяснение — хотя бы видеоролик, который мы затем распространяем и дополняем своими деталями. Должно быть единое видение», — призвал Мачекс.