Синоптики обещают теплую неделю: к выходным температура может превысить +30 градусов

В ночь на понедельник местами в центральных и восточных районах ожидается кратковременный дождь, локально возможны также гроза и сильные ливни. Днем небо будет в основном ясным, осадков не ожидается. При слабом ветре ночью в отдельных районах сгустится туман, который местами ухудшит видимость. Ночью температура воздуха понизится до +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Во многих прибрежных районах будет немного прохладнее — там температура составит +20…+22 градуса.