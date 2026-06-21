Синоптики обещают теплую неделю: к выходным температура может превысить +30 градусов
Праздничная неделя в Латвии начнется с теплой и в целом спокойной погоды, однако местами не обойдется без тумана, кратковременного дождя и гроз. К выходным жара может усилиться — температура приблизится к отметке +30 градусов и местами превысит ее.
В ночь на понедельник местами в центральных и восточных районах ожидается кратковременный дождь, локально возможны также гроза и сильные ливни. Днем небо будет в основном ясным, осадков не ожидается. При слабом ветре ночью в отдельных районах сгустится туман, который местами ухудшит видимость. Ночью температура воздуха понизится до +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Во многих прибрежных районах будет немного прохладнее — там температура составит +20…+22 градуса.
В день Лиго ожидается переменная облачность, осадков не будет. В ночь на вторник местами в западных районах образуется туман. Продолжит дуть слабый ветер. Ночью температура воздуха понизится до +11…+16 градусов, днем столбик термометра поднимется до +20…+24 градусов, местами на побережье залива будет на пару градусов прохладнее.
В Янову ночь небо будет в основном облачным, в западных и центральных районах облака местами принесут небольшой дождь. Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами ожидается кратковременный дождь, а во второй половине дня локально на востоке страны возможна также гроза. Будет дуть слабый ветер. Ночью температура воздуха понизится до +11…+15 градусов, днем повысится до +18…+23 градусов.
Во второй половине недели температура воздуха останется примерно такой же, как в начале недели. Местами ожидается небольшой дождь, по-прежнему будет преобладать слабый ветер переменного направления.
Выходные ожидаются без существенных осадков. В светлое время суток столбик термометра может приблизиться к отметке +30 градусов, а местами даже превысить ее.