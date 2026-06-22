Экс-президент Польши уверен, что без украинцев страна уже не выживет

"И тогда нам остается только пожалеть себя в будущем", – заявил он в одном из интервью. Квасьневский добавил, что в Польше "очень громко звучит антиукраинское течение", пишет Onet Wiadomości. Он также отметил, в частности, что поляки привыкли к войне в Украине, а кроме того, есть инциденты, которые злят людей – например, когда украинский блогер заехал на машине к Морскому Оку.