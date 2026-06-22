В Вентспилсе открыли новый завод, на котором захотели работать многие жители города
В Вентспилсском свободном порту открыта производственная линия влажных кормов для домашних животных компании Pet Science Develop.
В присутствии представителей самоуправления Вентспилса, государственных учреждений, администрации Вентспилсского свободного порта и других гостей на территории свободного порта Вентспилса торжественно открыта производственная площадка Pet Science Develop по выпуску влажных кормов для домашних животных. С запуском производства компания заявляет о себе как о конкурентоспособном производителе на европейском рынке премиальных кормов для домашних животных.
На мероприятии особо подчеркнули способность компании в сжатые сроки обустроить и адаптировать помещения для нужд производства кормов для домашних животных, оснастив их современными технологиями. Кроме того, предприятие создало новые рабочие места, вызвав значительный интерес со стороны жителей.
«В нынешних условиях каждый новый инвестиционный проект имеет особое значение. Поэтому мы рады, что Pet Science Develop связывает свое развитие с Вентспилсом. Новое предприятие придает импульс и росту других компаний, и отрадно, что в свободном порту Вентспилса сейчас параллельно реализуется несколько новых проектов. Это подтверждает доверие инвесторов к Вентспилсу и его потенциалу», — подчеркнул управляющий Вентспилсским свободным портом Игорь Удодов.
Новый завод будет специализироваться на производстве высококачественных кормов для собак и кошек, предлагая корма высшего качества без искусственных консервантов и красителей.
Общий объем инвестиций в проект составляет около 15 миллионов евро. На первом этапе планируется производственный объем 10 тысяч тонн готовой продукции в год. На втором этапе, который намечено реализовать в 2027 году, мощности планируется удвоить — до 20 тысяч тонн.