В Вентспилсе открыли новый завод, на котором захотели работать многие жители города

«В нынешних условиях каждый новый инвестиционный проект имеет особое значение. Поэтому мы рады, что Pet Science Develop связывает свое развитие с Вентспилсом. Новое предприятие придает импульс и росту других компаний, и отрадно, что в свободном порту Вентспилса сейчас параллельно реализуется несколько новых проектов. Это подтверждает доверие инвесторов к Вентспилсу и его потенциалу», — подчеркнул управляющий Вентспилсским свободным портом Игорь Удодов.