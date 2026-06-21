В Латвии сохранится теплая погода: ночью местами дождь, днем - сухо и солнечно

Ночью погода будет частично облачной, местами в центральных и восточных районах ожидается кратковременный дождь, а локально возможна гроза с сильными ливнями. При слабом ветре в отдельных районах будет образовываться туман, ухудшающий видимость. Температура воздуха понизится до +13…+18 градусов.