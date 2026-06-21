В Латвии сохранится теплая погода: ночью местами дождь, днем - сухо и солнечно
Ночь в Латвии местами может пройти с кратковременными дождями, туманом и локальными грозами, но днем погода станет спокойнее: синоптики обещают в основном солнце, слабый ветер и до +26 градусов.
Ночью погода будет частично облачной, местами в центральных и восточных районах ожидается кратковременный дождь, а локально возможна гроза с сильными ливнями. При слабом ветре в отдельных районах будет образовываться туман, ухудшающий видимость. Температура воздуха понизится до +13…+18 градусов.
В Риге небо временами тоже будут закрывать облака, но ночь пройдет без существенных осадков. Ветер будет слабым, воздух остынет до +15…+16 градусов.
Днем ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Сохранится слабый ветер, температура воздуха поднимется до +21…+26 градусов, местами в прибрежных районах будет на несколько градусов прохладнее.
В Риге днем облаков будет немного, осадки не ожидаются. Ветер продолжит дуть слабо, воздух прогреется до +24…+26 градусов.