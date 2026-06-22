Несмотря на тревожную геополитическую ситуацию, в Латвию продолжают возвращаться бывшие эмигранты

Одновременно начала работу новая домашняя страница по реэмиграции www.remigracija.lv, где в одном месте доступна информация о возвращении в Латвию, поддержке координаторов по реэмиграции, исследованиях, статистике и историях опыта соотечественников. Новый сайт является единым источником информации для всех, кто планирует возвращение в Латвию. На странице каждый заинтересованный может связаться с координатором по реэмиграции своего региона и уточнить интересующие вопросы, чтобы процесс возвращения был более успешным.