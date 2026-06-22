Несмотря на тревожную геополитическую ситуацию, в Латвию продолжают возвращаться бывшие эмигранты
За первые шесть месяцев этого года в регионе Земгале при поддержке координатора по реэмиграции вернулся 61 человек.
Чтобы помочь латвийцам, проживающим за рубежом, принять взвешенное решение о переезде, координатор по реэмиграции Земгальского планировочного региона в этом году подготовила 164 персонализированных предложения. В них для каждого заинтересованного лица индивидуально собрана информация о доступности жилья, образовательных учреждениях, актуальных тенденциях на рынке труда и возможностях начала предпринимательской деятельности — факторах, которые имеют ключевое значение в процессе переезда.
Как отмечает координатор по реэмиграции Земгальского планировочного региона Анете Бринеца, интерес реэмигрантов к возвращению сохраняется и в период, когда геополитическая ситуация в Европе порождает определённую неопределённость.
«Люди, которые рассматривают возвращение, находят мотивацию как в желании быть ближе к семье и обеспечить детям обучение на латышском языке, так и в стремлении к более спокойной среде и возможности работать удалённо или развивать собственное дело».
Опыт показывает, что для успешной реэмиграции необходима всесторонняя поддержка — не только информация о работе или жилье, но и помощь в ориентировании по различным административным вопросам и поддержка в процессе адаптации.
Одновременно начала работу новая домашняя страница по реэмиграции www.remigracija.lv, где в одном месте доступна информация о возвращении в Латвию, поддержке координаторов по реэмиграции, исследованиях, статистике и историях опыта соотечественников. Новый сайт является единым источником информации для всех, кто планирует возвращение в Латвию. На странице каждый заинтересованный может связаться с координатором по реэмиграции своего региона и уточнить интересующие вопросы, чтобы процесс возвращения был более успешным.