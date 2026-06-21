США намерены брать плату с судов за проход через Ормузский пролив, сообщил Трамп
Проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным, за исключением случаев, когда США будут взимать плату за свои услуги "ангела-хранителя".
Как сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, в течение 60 дней, пока будет действовать режим перемирия и пока США и Иран будут продолжать переговоры о заключении окончательного мирного соглашения, плата за проход через Ормузский пролив взиматься не будет.
"И по истечении этого 60-дневного периода плата также не будет взиматься, за исключением случаев, когда она будет введена Соединёнными Штатами Америки и в их пользу в случае, если соглашение не будет заключено, за услуги, оказанные в качестве "ангела-хранителя" странам Ближнего Востока с целью возмещения расходов в прошлом, настоящем и будущем", – написал Трамп.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Иран снова закрыл Ормузский пролив и обвинил Израиль в нарушении перемирия.