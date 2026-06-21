США намерены брать плату с судов за проход через Ормузский пролив, сообщил Трамп

"И по истечении этого 60-дневного периода плата также не будет взиматься, за исключением случаев, когда она будет введена Соединёнными Штатами Америки и в их пользу в случае, если соглашение не будет заключено, за услуги, оказанные в качестве "ангела-хранителя" странам Ближнего Востока с целью возмещения расходов в прошлом, настоящем и будущем", – написал Трамп.