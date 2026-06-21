В Алуксне начинаются масштабные работы по благоустройству важной части города
Фото: пресс-материал
Жителям города будет где погулять.
В Латвии

В Алуксне начинаются масштабные работы по благоустройству важной части города

Отдел новостей

Otkrito.lv

Уже после Лиго в Алуксне начнётся ограждение территории, предназначенной для строительных работ.

В Алуксне начнётся ограждение территории, предназначенной для строительных работ, чтобы подготовиться к сооружению променада на участке вдоль внутреннего берега озера Алукснес от моста на Пилссале в направлении бульвара Баложу. На время проведения работ в зоне строительства будут введены ограничения движения — их планируется поэтапно вводить в ближайшие недели. Активная фаза работ на объекте начнётся в июле.

Строительство променада является частью поддерживаемого Европейским Союзом проекта «Адаптация к изменениям климата и снижение рисков наводнений путём создания и восстановления устойчивой инфраструктуры в городе Алуксне». Цель проекта — формирование устойчивой и климатоустойчивой инфраструктуры, укрепление подверженных затоплению прибрежных территорий озера к воздействию климатических изменений, снижение эрозии берега и рисков подтопления, а также повышение качества городской среды и условий жизни жителей.

В ходе строительства променада будет укреплена береговая линия озера, что повысит её устойчивость к рискам, вызванным изменением климата, и обеспечит защиту от подтоплений. Наряду с климатическими целями новый променад улучшит доступ к озеру и поможет организовать потоки посетителей в прибрежной зоне. Строительные работы будут выполняться в соответствии с разработанным в 2025 году проектом строительства, предусматривающим устройство дорожек, настилов и многоуровневых террас.

Променад обеспечит соединение с уже существующей сетью дорожек в окрестности, формируя удобный и безопасный маршрут для передвижения жителей и гостей. Установленные на территории освещение и система видеонаблюдения повысят безопасность в тёмное время суток, а элементы благоустройства — скамейки и урны — создадут удобную и ухоженную среду для отдыха у озера.

Во время строительных работ:

  • будет закрыт доступ к месту спуска лодок за Алуксненской художественной школой;
  • доступ к пункту проката лодок будет обеспечен по специально созданному коридору за художественной школой;
  • частично будет закрыта парковка на улице Сколас (на парковке будет размещён строительный вагончик);
  • подъезд к лодочным домикам будет возможен только со стороны Alūksnes enerģija (подъезд со стороны Алуксненского культурного центра будет недоступен).

Срок выполнения работ — 10 месяцев.

Карта с маршрутами доступа к лодочным домикам на период строительства и к пункту проката лодок

Флаг Европейского Союза и надпись «Софинансировано Европейским Союзом»

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