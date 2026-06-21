В Алуксне начинаются масштабные работы по благоустройству важной части города

В ходе строительства променада будет укреплена береговая линия озера, что повысит её устойчивость к рискам, вызванным изменением климата, и обеспечит защиту от подтоплений. Наряду с климатическими целями новый променад улучшит доступ к озеру и поможет организовать потоки посетителей в прибрежной зоне. Строительные работы будут выполняться в соответствии с разработанным в 2025 году проектом строительства, предусматривающим устройство дорожек, настилов и многоуровневых террас.