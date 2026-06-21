Украина заявила об ударах по нефтяным объектам и системам ПВО России у Крымского моста

Кроме того, украинская сторона заявила о повреждении нескольких мостов, важных для российской логистики на оккупированных территориях. Речь идет о железнодорожном мосте через Северо-Крымский канал, железнодорожном мосте в районе Петерсхагена в Запорожской области, а также железнодорожном мосте через Сиваш в районе Чонгара. Ранее Генштаб ВСУ также сообщал об ударе по мосту через Генический пролив, который связывает Геническ с Арабатской стрелкой и используется как логистический маршрут между оккупированным Крымом и материковой частью Украины.