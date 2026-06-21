Украина заявила об ударах по нефтяным объектам и системам ПВО России у Крымского моста
Украина сообщила о новой серии дальних ударов по российской военной логистике, нефтяной инфраструктуре и системам противовоздушной обороны. По словам президента Украины Владимира Зеленского, цели находились в том числе по обе стороны Крымского моста.
Украина в ночь на воскресенье нанесла удары по объектам нефтяной промышленности, военной логистики и противовоздушной обороны России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Прошлой ночью наши дальнобойные санкции были направлены против военной логистики оккупантов, нефтяной промышленности и противовоздушной обороны. Все это — справедливый ответ на жестокие атаки России против нашего народа», — заявил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил Службу безопасности Украины, Силы беспилотных систем, Главное управление разведки Министерства обороны и Силы специальных операций за работу по целям примерно в 300 километрах от линии фронта.
По словам Зеленского, удары были нанесены по объектам по обе стороны Крымского моста. Среди целей он назвал морские логистические объекты, связанные с транспортировкой нефти в Краснодарском крае России, а также нефтебазу в Керчи, на территории оккупированного Крыма.
Украинская сторона также сообщила об ударах по военным логистическим объектам, четырем радиолокационным станциям системы С-400 и двум комплексам «Панцирь».
«Я благодарен всем нашим воинам за точность и профессионализм. Россия понимает только силу, и наша дальнобойная сила точно работает ради мира», — заявил Зеленский.
Украинские СМИ сообщили, что ночью беспилотники атаковали порт Керчи и порт «Кавказ» в Краснодарском крае. После ударов на территории портовой инфраструктуры вспыхнули пожары. По данным Kyiv Post, в Керчи пожары фиксировались в районе газового терминала и топливной инфраструктуры, а также у объектов в районе порта «Кавказ» на российской стороне Керченского пролива. Издание также сообщило о дымовом шлейфе длиной около 66 километров, зафиксированном спутниковым мониторингом.
Отдельно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об успешном ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области России. Украинская армия назвала предприятие одним из крупнейших в Западной Сибири и заявила, что оно производит дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты, в том числе для нужд российской армии.
Reuters со ссылкой на Зеленского также сообщило об ударе украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему объекту в Тюменской области, расположенному более чем в 2000 километрах от Украины. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что российская ПВО отразила атаку, а повреждений на предприятии якобы нет. По его словам, персонал эвакуировали в целях безопасности.
The Guardian пишет, что неподтвержденные видео, появившиеся в сети, могли показывать пожары на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Издание также отмечает, что, по данным спутников NASA, пожар был зафиксирован в районе морского порта Керчи.
Кроме того, украинская сторона заявила о повреждении нескольких мостов, важных для российской логистики на оккупированных территориях. Речь идет о железнодорожном мосте через Северо-Крымский канал, железнодорожном мосте в районе Петерсхагена в Запорожской области, а также железнодорожном мосте через Сиваш в районе Чонгара. Ранее Генштаб ВСУ также сообщал об ударе по мосту через Генический пролив, который связывает Геническ с Арабатской стрелкой и используется как логистический маршрут между оккупированным Крымом и материковой частью Украины.
Эти атаки вписываются в более широкую украинскую кампанию против российской нефтяной инфраструктуры. На этой неделе Зеленский уже заявлял, что Украина продолжит удары по объектам, которые, по утверждению Киева, помогают финансировать и обеспечивать российскую войну. Украинский удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу вызвал пожар и, по данным отраслевых источников, привел к остановке работы предприятия.
На фоне этих сообщений Зеленский также предупреждал украинцев о возможной подготовке Россией нового массированного удара. По данным Reuters, российские атаки в последние дни привели к жертвам в нескольких регионах Украины, включая Запорожье, Харьковскую, Сумскую, Херсонскую и Полтавскую области.
Украина называет дальние удары по нефтяным объектам и логистике «ответом» на российские атаки по украинским городам. Россия, как правило, заявляет о работе противовоздушной обороны и минимизирует последствия таких атак, однако украинская кампания против нефтеперерабатывающих заводов и топливной инфраструктуры становится все более заметным элементом войны. Wall Street Journal сообщала, что серия украинских ударов по российским НПЗ уже привела к перебоям с топливом и ограничениям на его покупку в десятках российских регионов.