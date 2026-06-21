Европу накрыла сильная жара: во Франции уже ограничивают алкоголь на массовых мероприятиях

Медики и климатологи напоминают, что жара особенно опасна для пожилых людей, детей, беременных, людей с сердечно-сосудистыми, почечными и дыхательными заболеваниями, а также для тех, кто работает или долго находится на улице. Всемирная организация здравоохранения указывает, что жара является одним из самых серьезных климатических рисков для здоровья: в Европе за последние четыре года от жары, по оценкам организации, умерли более 200 тысяч человек.