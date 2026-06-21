Европу накрыла сильная жара: во Франции уже ограничивают алкоголь на массовых мероприятиях
В ряде стран Европы жара уже меняет привычную жизнь: во Франции власти пошли на ограничения во время массовых мероприятий, в Германии объявлены предупреждения почти по всей стране, а юг Европы сталкивается с последствиями зноя для туристов и городов.
В значительной части Европы продолжается сильная волна жары. Власти отдельных стран вводят дополнительные меры безопасности, предупреждая жителей и туристов о рисках для здоровья.
Одна из самых заметных мер принята во Франции. На фоне ожидаемой жары до +39…+40 градусов, а местами до +41 градуса, власти ограничили употребление алкоголя на массовых мероприятиях в департаментах, где объявлены самые серьезные предупреждения о жаре. Ограничения касаются, в частности, ежегодного музыкального фестиваля Fête de la Musique, который проходит 21 июня.
По данным Reuters, после правительственного кризисного совещания премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заранее запретил употребление алкоголя на фестивалях Fête de la Musique и других общественных мероприятиях в 35 регионах, где ожидается наиболее сильная жара. В Париже, напротив, власти решили оставить парки и сады открытыми круглосуточно, чтобы у жителей было больше мест, где можно переждать зной.
Во Франции такие меры объясняют рисками для здоровья. Алкоголь в жару может усиливать обезвоживание и ухудшать самочувствие, особенно если человек находится на улице, в толпе и под солнцем. Кроме того, в стране принимают дополнительные меры на массовых мероприятиях и в общественных пространствах, где в жаркие дни нагрузка на медиков и спасательные службы может резко увеличиться.
Предупреждения о сильной жаре объявлены и в Германии. В большой части страны температура приблизилась к +38 градусам. Немецкая метеорологическая служба также предупреждает, что сочетание жары и высокой влажности может привести к сильным грозам, ливням и граду.
Жара затронула и юг Европы. В Италии и Испании высокие температуры уже влияют на повседневную жизнь и туризм. В городах туристы стараются держаться в тени, искать охлаждаемые помещения и избегать длительных прогулок в самые жаркие часы. По данным Reuters, в Испании из-за жары была закрыта фан-зона в Мадриде, а в Италии жара осложняет обычный ритм жизни в крупных городах, включая Рим и Болонью.
Британская метеорологическая служба Met Office ранее предупреждала, что значительная волна жары формируется в большой части Европы: в Испании, Франции и Италии температура должна подняться до высоких значений, а в некоторых местах превысить +40 градусов.
Медики и климатологи напоминают, что жара особенно опасна для пожилых людей, детей, беременных, людей с сердечно-сосудистыми, почечными и дыхательными заболеваниями, а также для тех, кто работает или долго находится на улице. Всемирная организация здравоохранения указывает, что жара является одним из самых серьезных климатических рисков для здоровья: в Европе за последние четыре года от жары, по оценкам организации, умерли более 200 тысяч человек.
Ученые связывают участившиеся и более интенсивные волны жары с изменением климата. Европейские климатические и медицинские службы отмечают, что экстремальная жара становится не исключением, а все более регулярной угрозой летнего сезона. Она влияет не только на здоровье людей, но и на транспорт, энергопотребление, работу городских служб, сельское хозяйство и туризм.
Власти европейских стран призывают жителей и гостей городов пить достаточно воды, избегать прямого солнца в самые жаркие часы, не перегружать организм физической активностью, следить за детьми и пожилыми родственниками, а также внимательно относиться к официальным предупреждениям метеослужб.