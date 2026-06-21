Забеги голышом на Лиго: где в Янову ночь можно легально приобщиться к латышским традициям
В Латвии есть несколько популярных мест празднования Лиго, где забеги голышом стали неотъемлемой традицией. Jauns.lv выяснил, где и почему проходят такие забеги и какие правила в них необходимо соблюдать.
Бег нагишом во время Янова дня — это не просто современное развлечение. В латышских народных традициях это древняя часть ритуала солнцестояния, символизирующая плодородие, здоровье и очищение. Поверья гласят, что человек, который утром на Янов день умывается росой или купается обнаженным, обретает силу, здоровье и красоту на весь последующий год.
Современные публичные забеги голышом завоевали популярность в Латвии в 1990-х годах, после восстановления государственной независимости. Раньше такие ритуалы проводились приватно — в кругу семьи или на хуторе. Со временем из религиозного и магического обряда они превратились в культурное событие, элемент развлечения и объект притяжения туристов.
Педвале и Кулдига — истоки современной традиции
Основоположником традиции современных «голых забегов» в Латвии считается скульптор Ояр Фелдбергс. В 1994 году в Музее искусства под открытым небом в Педвале (Талсинский край, возле Сабиле) он организовал первый подобный забег в честь столетия Международного олимпийского комитета. Тогда к участию допускались только мужчины.
В свою очередь, в 2000 году традицию переняла Кулдига, где забег обнаженными по старинному кирпичному мосту проводится до сих пор. За эти годы он стал одним из самых узнаваемых событий Янова дня в Латвии. Особо знаковым стал забег 2013 года, когда к компании участников впервые присоединилась женщина.
Несколько лет назад кулдигчане распространили пресс-релиз, в котором приглашали на забег смелых участников:
«В Янову ночь, около трех часов утра, у здания бывшей мельницы раздастся стартовый выстрел к Забегу голышом. Маршрут пройдет через Венту — по старинному 164-метровому арочному мосту».
В отличие от похожих мероприятий в других местах Латвии, этот забег никто официально не организует — люди просто участвуют в нем без какой-либо дискриминации по полу, возрасту или расе. Единственное допустимое «прикрытие» — Янов венок или банная шапка, но строго на голове. Обувь разрешена, «но не до подмышек». Чтобы ограничить забег пространством моста и не дать участникам прорваться в жилой район Парвенты, на другом берегу будет выставлено так называемое «торможение».
Правила Кулдигского забега:
- На участниках должен быть Янов венок или банная шапка на голове, а на ногах — любая обувь.
- Забег проходит по старому Кулдигскому мосту от Rezidence kafe на другой берег в три часа ночи после стартового выстрела или другого сигнала.
Пале — полуночный забег за счастьем
Также забег голышом стал традицией на Видземском ливском фестивале летнего солнцестояния, который проходит в Пале Лимбажского края (в этом году он состоится уже в четвертый раз). В отличие от кулдигчан, ливы разработали даже специальный регламент забега.
Он начнется 22 июня ровно в полночь:
- Дистанция: около 50 метров от дуба до пляжа на озере Перлупите.
- 23:50 — регистрация у сцены.
- 23:55 — участники относят полотенца в финишную зону и отправляются на старт.
- 23:57 — у дуба все раздеваются, разрешено оставить только венки и травы.
- 00:00 — старт: сначала бегут женщины, через минуту — мужчины. Во время бега разрешается прикрываться руками или венком.
- Финиш находится у озера, где нужно забежать в воду и громко выкрикнуть свое имя.
Для победителей предусмотрены внушительные призы — самые быстрые мужчина и женщина получат морозильные камеры Whirlpool от торговца бытовой техникой Verners DE.
Несмотря на то, что ливский фестиваль Солнцестояния организуют общественные организации (фольклорный ансамбль Malībieš и культурное общество Make Art), можно считать, что этот забег поддерживает и государство, так как в его подготовке участвуют администрация Палской волости и Палский дом культуры. Автор идеи и один из главных двигателей фестиваля с 2023 года — руководитель ансамбля Malībieš Рейнис Друвиетис. Он поясняет, что цель мероприятия — укрепление традиций ливского культурного пространства Видземе.
Вецпиебалга — травяной забег голышом
Если в Кулдиге и Пале забеги предназначены для тех, кто готов остаться «голым как сокол», то в Вецпиебалге бесплатно побегать или посмотреть на участников не получится. Ежегодный фестиваль «Лиго в Вецпиебалге» на берегу озера Алаукстс, который невозможно представить без традиционного забега нагишом, является платным мероприятием. В этом году забег состоится 24 июня в первом часу ночи — через полчаса после полуночи.
Почему на Янов день нужно бежать голышом?
Исследователи народных традиций отмечают, что ритуалы обнажения в солнцестояние связаны с плодородием, здоровьем и очищением. Древние латыши верили, что поле, которое в Янов день обежал голый человек, даст более богатый урожай. Также считалось, что бег или купание нагишом позволяют полностью впитать магическую силу яновой росы и воды.
В различных фольклорных источниках упоминается, что утром на Янов день нужно умывать лицо росой, голышом кататься по лугу и купаться в естественных водоемах. Особенно рекомендовалось купание в проточной воде — реках или ручьях, так как это эффективнее всего очищает как физически, так и духовно.