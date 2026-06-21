Забеги голышом на Лиго: где в Янову ночь можно легально приобщиться к латышским традициям

В отличие от похожих мероприятий в других местах Латвии, этот забег никто официально не организует — люди просто участвуют в нем без какой-либо дискриминации по полу, возрасту или расе. Единственное допустимое «прикрытие» — Янов венок или банная шапка, но строго на голове. Обувь разрешена, «но не до подмышек». Чтобы ограничить забег пространством моста и не дать участникам прорваться в жилой район Парвенты, на другом берегу будет выставлено так называемое «торможение».