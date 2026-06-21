На дне водохранилища под Ригой нашли две гранаты
Неожиданная находка под Ригой: водолазы, обследовавшие популярное место для купания в Пиньки, обнаружили на дне опасные предметы, включая две гранаты времен мировых войн.
Недалеко от границы Риги — в водохранилище Пиньки в волости Бабите, которое в свое время было создано путем запруживания и изоляции местного водотока — реки Нериня, на этой неделе водолазы общества подводного плавания Mitau Diver подняли со дна различные предметы, представлявшие опасность для отдыхающих.
Mitau Diver сообщает: «Мы получили информацию от местного жителя о том, что в одном из мест для купания в Пиньки под водой находится опасный предмет, из-за которого уже получил травму один из пловцов. Мы прибыли на место, провели подводное обследование и обнаружили этот предмет. Поскольку для его извлечения необходима специализированная техника, место было обозначено буем, а о ситуации проинформированы ответственные учреждения. Опасным предметом, о который травмировался один из пловцов, по всей видимости, оказалась бетонная труба.
Пользуясь случаем, мы также проверили несколько других мест для купания в окрестностях, чтобы убедиться в их безопасности. День не обошелся без сюрпризов — во время обследования были обнаружены также две ручные гранаты. О находке немедленно сообщили в полицию, после чего дальнейшие действия выполняли ответственные службы».
По предварительной оценке, одна из найденных неразорвавшихся гранат может относиться ко временам Первой мировой войны, а вторая — ко временам Второй мировой войны.
Самоуправление Марупского края сообщает:
«Чтобы привести территорию в порядок и сделать пребывание у воды более безопасным и комфортным, возле водохранилища Пиньки в настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Одновременно проводится очистка дна водоема от опасных предметов, которые были выявлены во время подводного обследования после сообщения жителя.
В настоящее время на территории устанавливаются ограничительные ленты, а также будут размещены информационные знаки, поэтому призываем всех проявить ответственность и на время проведения работ не посещать водохранилище и не купаться в нем. После завершения работ посещение водохранилища и купание будут возможны в обычном режиме.
Информируем, что в данном водохранилище регулярно проводится контроль качества воды, однако напоминаем, что это место не является официальным пляжем, определенным нормативными актами. Посещение водохранилища и поведение возле и на воде являются личной ответственностью каждого».