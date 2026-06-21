На дне водохранилища под Ригой нашли две гранаты

Mitau Diver сообщает: «Мы получили информацию от местного жителя о том, что в одном из мест для купания в Пиньки под водой находится опасный предмет, из-за которого уже получил травму один из пловцов. Мы прибыли на место, провели подводное обследование и обнаружили этот предмет. Поскольку для его извлечения необходима специализированная техника, место было обозначено буем, а о ситуации проинформированы ответственные учреждения. Опасным предметом, о который травмировался один из пловцов, по всей видимости, оказалась бетонная труба.