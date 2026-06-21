Зарплаты уже как в Европе: в латвийской больнице ищут специалиста, которому будут платить от 3500 евро в месяц

От кандидатов требуется высшее медицинское образование, не менее трех лет опыта работы или руководства в медицинском учреждении, знание системы здравоохранения и нормативного регулирования, лидерские качества, стратегическое мышление и высокая ответственность. Также необходимы отличное знание латышского языка и владение двумя иностранными языками.