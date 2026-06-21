Зарплаты уже как в Европе: в латвийской больнице ищут специалиста, которому будут платить от 3500 евро в месяц
Юрмальская больница объявила конкурс на должность главного врача. Согласно опубликованной информации, заработная плата на испытательном сроке составит от 3500 евро.
В обязанности главного врача войдет организация и руководство лечебным процессом в больнице, обеспечение качества медицинской помощи и безопасности пациентов, координация работы и профессионального развития медицинского персонала, а также участие в планировании и реализации стратегии развития учреждения.
Кроме того, руководителю медицинского направления предстоит обеспечивать соблюдение нормативных актов в сфере здравоохранения и взаимодействовать с государственными и муниципальными учреждениями, а также партнерами больницы.
От кандидатов требуется высшее медицинское образование, не менее трех лет опыта работы или руководства в медицинском учреждении, знание системы здравоохранения и нормативного регулирования, лидерские качества, стратегическое мышление и высокая ответственность. Также необходимы отличное знание латышского языка и владение двумя иностранными языками.
Больница в Юрмале предлагает ответственную работу в профессиональной команде, участие в развитии учреждения, социальные гарантии и возможности профессионального роста. Должность можно будет совмещать с работой по своей медицинской специальности.
Кандидатам необходимо представить мотивационное письмо, резюме, копии документов об образовании и квалификации, описание своего видения развития лечебного направления больницы объемом до двух страниц, а также не менее двух рекомендательных писем.
Документы с безопасной электронной подписью необходимо отправить до 26 июня на электронную почту mara.lidumniece@jurmalasslimnica.lv. Больница отмечает, что свяжется только с кандидатами, прошедшими во второй этап конкурса.
Принадлежащая самоуправлению Юрмальская больница в 2025 году работала с оборотом 12,09 млн евро, что на 3,5% больше, чем годом ранее. Убытки больницы сократились до 33 248 евро.