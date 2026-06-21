Не только советское прошлое: что на самом деле скрывает история парка Узварас в Риге
После сноса советского памятника парк Узварас в Риге быстро изменился, но вопрос о его смысле остался открытым. Исследовательница Скайдрите Ласмане считает, что прежде чем спорить о переименовании, важно понять: история этого места началась задолго до советского периода.
Парк Узварас в Риге за последние годы изменился почти до неузнаваемости. После демонтажа советского памятника территория стала современным местом отдыха, куда приходят семьи с детьми, гуляют жители Пардаугавы и постепенно возвращается обычная городская жизнь. Однако, по мнению латвийской философа, историка и эмеритированного профессора Латвийского университета Скайдрите Ласмане, внешних изменений недостаточно: этому месту до сих пор не придан новый, ясно осмысленный исторический смысл, сообщает LSM.lv.
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Ласмане исследовала строительство площади Узварас в период первой Латвийской Республики. На основе исследования была подготовлена публикация «Эмоциональная политика: второй призыв Карлиса Улманиса», опубликованная в научном журнале Letonica. Работа велась в рамках проекта «Перерассказывание рижской площади Узварас» под руководством Виты Зелче.
По словам исследовательницы, разговоры о возможном переименовании парка, например в «Saules parks», она считает безответственными. Ласмане подчеркивает: прежде чем менять название, общество должно знать, что оно означает и откуда появилось.
«Люди, возможно, мало знают, особенно молодежь, что такое площадь Узварас», — отмечает она.
От Петровского парка до площади Узварас
История этой территории началась задолго до советского времени. Изначально это был шведский военный земельный участок. В 1910 году, когда Ригу посетил российский император Николай II, территория получила название Петровский парк — в честь Петра I.
Так она называлась до 1923 года. После создания Латвийского государства решением властей парк был переименован в площадь Узварас — в честь победы в Освободительной войне и боев против войск Бермонта. Именно рядом с этой территорией происходили важные события борьбы за независимость.
По словам Ласмане, изначально площадь Узварас задумывалась как место памяти. Показательно, что вскоре после переименования, в ночь с 17 на 18 ноября 1923 года, на площади были спилены три дуба и подпилены еще несколько деревьев, посаженных в 1910 году Николаем II. Это стало символическим протестом против прежнего, имперского названия.
Позднее территорию начали постепенно приводить в порядок, в том числе для спортивных мероприятий, однако процесс шел медленно.
Как парк стал частью большой кампании Улманиса
Ситуация изменилась в 1936 году. 29 мая Карлис Улманис собрал журналистов и представил идею создать в Риге большой общественный и праздничный центр. Там должны были проходить спортивные соревнования, праздники, парады и массовые мероприятия.
В июне был принят закон о строительстве площади Узварас. В нем указывалось, что работы будут проходить под руководством Карлиса Улманиса. Проект задумывался как масштабный — не просто городской парк, а пространство национального значения.
Ласмане подчеркивает: строительство площади было не только градостроительным проектом, но и хорошо организованной кампанией по сплочению общества. В нее вовлекали прессу, журналистов, школы, учреждения, организации и частных людей. Люди жертвовали деньги, покупали лотерейные билеты, обещали участвовать в работах.
По словам исследовательницы, это было сознательное политическое действие. Главной задачей режима Улманиса было национально объединить общество, у которого еще не было долгого опыта собственной государственности.
Пожертвования были самыми разными. Школьники отдавали сантимы, крупные организации перечисляли тысячи латов. Газеты публиковали благодарности Улманиса жертвователям, указывали фамилии и суммы. Эти списки были длинными и, по словам Ласмане, демонстрировали: площадь Узварас преподносилась как общее дело всей нации.
К 1940 году на строительство было собрано около 8 млн латов. Часть денег, вероятно, уже потратили на подготовку и обустройство территории, но после потери Латвией независимости оставшиеся средства перешли под контроль советской власти.
Грандиозный проект, который так и не успели реализовать
Фактическое строительство должно было начаться в 1939 году. Был проведен конкурс проектов, три работы получили первые места, авторам выплатили по 4000 латов.
Идея была действительно масштабной. В шутку тогда даже говорили, что такими темпами всю Пардаугаву можно превратить в одну большую площадь Узварас.
Центральной осью должна была стать аллея Узварас. В ее завершении планировалось построить 60-метровую башню Победы. В нижней части башни должна была находиться святыня — место памяти национальных вождей. Над ней предполагались спиральные лестницы, а на внутренних стенах — памятные плиты в честь лауреатов государственных наград и людей, прославивших Латвию.
По словам Ласмане, это была не только национальная мемориальная конструкция, но и, фактически, памятник самому Карлису Улманису.
На территории также планировались праздничная и парадная площадь с трибунами, постоянная эстрада для Праздника песни, цветочные посадки и фонтаны. При этом, как отмечает исследовательница, проект должен был реализовываться не за счет государственного финансирования, а за счет пожертвований. Улманис называл его собственностью не только Риги, но всего латвийского народа.
Советские следы убрали, но новый смысл не создали
Отдельно Ласмане оценивает то, что происходит в парке сейчас. По ее словам, демонтаж советского памятника был важным и решительным шагом. Новая территория, по ее оценке, действительно получилась красивой и востребованной: туда ходят семьи, люди используют парк для отдыха, пространство стало живым.
Однако исследовательница видит и проблему. По ее мнению, советские следы были стерты, но новому парку не была придана новая историческая и общественная идея.
Она понимает, почему преобразование территории произошло быстро: было необходимо радикально изменить советскую атмосферу и убрать символику, связанную с 9 мая. Но именно из-за скорости, считает Ласмане, общество не успело осмыслить, каким должно стать это место после демонтажа памятника.
«Следы были стерты, но парку не была дана новая значимость», — считает она.
При этом исследовательница сомневается, что сегодня возможно повторить опыт 1930-х годов, когда общество массово вовлекалось в сбор средств и строительство. Сейчас нет ни авторитарного режима, ни фигуры Улманиса, которой тогда многие доверяли.
Почему общество доверяло авторитарному режиму
Один из главных вопросов исследования Ласмане — почему общество доверяло режиму, который был авторитарным и юридически незаконным. При этом она напоминает, что Карлис Улманис был одним из основателей Латвийского государства и до авторитарного периода занимал пост премьер-министра в демократической системе.
По мнению Ласмане, отношение к эпохе Улманиса до сих пор во многом сформировано советским наследием — долгим периодом замалчивания, критики, иронии и унижения маленького государства и его лидера. Она считает, что латвийское общество еще не полностью перешло к более сложному и самостоятельному взгляду на этот период.
При этом исследовательница не оправдывает чрезмерное прославление Улманиса. Она признает, что культ личности и огромное количество восхвалений были неприемлемы, хотя отмечает: в окружении режима всегда было много льстецов и поклонников.
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