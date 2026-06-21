Не только советское прошлое: что на самом деле скрывает история парка Узварас в Риге
Фото: zudusilatvija.lv
15.05.1939. Торжественный смотр вооруженных сил на площади Узварас: военный министр Я. Балодис, начальник Рижского гарнизона генерал Фр. Вирсайтис, президент государства К. Улманис, командующий армией генерал Кр. Беркис.
В Латвии

Не только советское прошлое: что на самом деле скрывает история парка Узварас в Риге

Отдел информации

Lsm.lv / Otkrito.lv

После сноса советского памятника парк Узварас в Риге быстро изменился, но вопрос о его смысле остался открытым. Исследовательница Скайдрите Ласмане считает, что прежде чем спорить о переименовании, важно понять: история этого места началась задолго до советского периода.

Парк Узварас в Риге за последние годы изменился почти до неузнаваемости. После демонтажа советского памятника территория стала современным местом отдыха, куда приходят семьи с детьми, гуляют жители Пардаугавы и постепенно возвращается обычная городская жизнь. Однако, по мнению латвийской философа, историка и эмеритированного профессора Латвийского университета Скайдрите Ласмане, внешних изменений недостаточно: этому месту до сих пор не придан новый, ясно осмысленный исторический смысл, сообщает LSM.lv.

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Ласмане исследовала строительство площади Узварас в период первой Латвийской Республики. На основе исследования была подготовлена публикация «Эмоциональная политика: второй призыв Карлиса Улманиса», опубликованная в научном журнале Letonica. Работа велась в рамках проекта «Перерассказывание рижской площади Узварас» под руководством Виты Зелче.

По словам исследовательницы, разговоры о возможном переименовании парка, например в «Saules parks», она считает безответственными. Ласмане подчеркивает: прежде чем менять название, общество должно знать, что оно означает и откуда появилось.

«Люди, возможно, мало знают, особенно молодежь, что такое площадь Узварас», — отмечает она.

От Петровского парка до площади Узварас

История этой территории началась задолго до советского времени. Изначально это был шведский военный земельный участок. В 1910 году, когда Ригу посетил российский император Николай II, территория получила название Петровский парк — в честь Петра I.

Так она называлась до 1923 года. После создания Латвийского государства решением властей парк был переименован в площадь Узварас — в честь победы в Освободительной войне и боев против войск Бермонта. Именно рядом с этой территорией происходили важные события борьбы за независимость.

По словам Ласмане, изначально площадь Узварас задумывалась как место памяти. Показательно, что вскоре после переименования, в ночь с 17 на 18 ноября 1923 года, на площади были спилены три дуба и подпилены еще несколько деревьев, посаженных в 1910 году Николаем II. Это стало символическим протестом против прежнего, имперского названия.

Позднее территорию начали постепенно приводить в порядок, в том числе для спортивных мероприятий, однако процесс шел медленно.

Фото: zudusilatvija.lv
1938 год. В конце бульвара Узварас, по обе стороны речки Марупите, расположен парк Узварас — ранее площадь Узварас.
1938 год. В конце бульвара Узварас, по обе стороны речки Марупите, расположен парк Узварас — ранее площадь Узварас.

Как парк стал частью большой кампании Улманиса

Ситуация изменилась в 1936 году. 29 мая Карлис Улманис собрал журналистов и представил идею создать в Риге большой общественный и праздничный центр. Там должны были проходить спортивные соревнования, праздники, парады и массовые мероприятия.

В июне был принят закон о строительстве площади Узварас. В нем указывалось, что работы будут проходить под руководством Карлиса Улманиса. Проект задумывался как масштабный — не просто городской парк, а пространство национального значения.

Ласмане подчеркивает: строительство площади было не только градостроительным проектом, но и хорошо организованной кампанией по сплочению общества. В нее вовлекали прессу, журналистов, школы, учреждения, организации и частных людей. Люди жертвовали деньги, покупали лотерейные билеты, обещали участвовать в работах.

По словам исследовательницы, это было сознательное политическое действие. Главной задачей режима Улманиса было национально объединить общество, у которого еще не было долгого опыта собственной государственности.

Пожертвования были самыми разными. Школьники отдавали сантимы, крупные организации перечисляли тысячи латов. Газеты публиковали благодарности Улманиса жертвователям, указывали фамилии и суммы. Эти списки были длинными и, по словам Ласмане, демонстрировали: площадь Узварас преподносилась как общее дело всей нации.

К 1940 году на строительство было собрано около 8 млн латов. Часть денег, вероятно, уже потратили на подготовку и обустройство территории, но после потери Латвией независимости оставшиеся средства перешли под контроль советской власти.

Грандиозный проект, который так и не успели реализовать

Фактическое строительство должно было начаться в 1939 году. Был проведен конкурс проектов, три работы получили первые места, авторам выплатили по 4000 латов.

Идея была действительно масштабной. В шутку тогда даже говорили, что такими темпами всю Пардаугаву можно превратить в одну большую площадь Узварас.

Центральной осью должна была стать аллея Узварас. В ее завершении планировалось построить 60-метровую башню Победы. В нижней части башни должна была находиться святыня — место памяти национальных вождей. Над ней предполагались спиральные лестницы, а на внутренних стенах — памятные плиты в честь лауреатов государственных наград и людей, прославивших Латвию.

По словам Ласмане, это была не только национальная мемориальная конструкция, но и, фактически, памятник самому Карлису Улманису.

На территории также планировались праздничная и парадная площадь с трибунами, постоянная эстрада для Праздника песни, цветочные посадки и фонтаны. При этом, как отмечает исследовательница, проект должен был реализовываться не за счет государственного финансирования, а за счет пожертвований. Улманис называл его собственностью не только Риги, но всего латвийского народа.

Советские следы убрали, но новый смысл не создали

Отдельно Ласмане оценивает то, что происходит в парке сейчас. По ее словам, демонтаж советского памятника был важным и решительным шагом. Новая территория, по ее оценке, действительно получилась красивой и востребованной: туда ходят семьи, люди используют парк для отдыха, пространство стало живым.

Однако исследовательница видит и проблему. По ее мнению, советские следы были стерты, но новому парку не была придана новая историческая и общественная идея.

Она понимает, почему преобразование территории произошло быстро: было необходимо радикально изменить советскую атмосферу и убрать символику, связанную с 9 мая. Но именно из-за скорости, считает Ласмане, общество не успело осмыслить, каким должно стать это место после демонтажа памятника.

«Следы были стерты, но парку не была дана новая значимость», — считает она.

При этом исследовательница сомневается, что сегодня возможно повторить опыт 1930-х годов, когда общество массово вовлекалось в сбор средств и строительство. Сейчас нет ни авторитарного режима, ни фигуры Улманиса, которой тогда многие доверяли.

Почему общество доверяло авторитарному режиму

Один из главных вопросов исследования Ласмане — почему общество доверяло режиму, который был авторитарным и юридически незаконным. При этом она напоминает, что Карлис Улманис был одним из основателей Латвийского государства и до авторитарного периода занимал пост премьер-министра в демократической системе.

По мнению Ласмане, отношение к эпохе Улманиса до сих пор во многом сформировано советским наследием — долгим периодом замалчивания, критики, иронии и унижения маленького государства и его лидера. Она считает, что латвийское общество еще не полностью перешло к более сложному и самостоятельному взгляду на этот период.

При этом исследовательница не оправдывает чрезмерное прославление Улманиса. Она признает, что культ личности и огромное количество восхвалений были неприемлемы, хотя отмечает: в окружении режима всегда было много льстецов и поклонников.

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