Не только советское прошлое: что на самом деле скрывает история парка Узварас в Риге

По мнению Ласмане, отношение к эпохе Улманиса до сих пор во многом сформировано советским наследием — долгим периодом замалчивания, критики, иронии и унижения маленького государства и его лидера. Она считает, что латвийское общество еще не полностью перешло к более сложному и самостоятельному взгляду на этот период.