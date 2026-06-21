"Въезд уже 5 евро, а кабинок не хватает": фото очереди на пляже в Юрмале вызвало жаркие споры

Другие, наоборот, убеждены, что если город взимает дополнительную плату с автомобилистов, то качество инфраструктуры должно соответствовать. Некоторые комментаторы в шутку предлагали поднять стоимость въезда до 10 евро, чтобы уменьшить количество посетителей и ликвидировать очереди, тогда как другие напоминали, что в Латвии хватает и других морских пляжей — от Вецаки и Саулкрасты до Лиепаи.