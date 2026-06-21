"Въезд уже 5 евро, а кабинок не хватает": фото очереди на пляже в Юрмале вызвало жаркие споры
Первый по-настоящему жаркий уикенд лета в Юрмале неожиданно вызвал новую волну споров. Отдыхающие выстроились в очереди к кабинкам для переодевания, а в соцсетях тут же заговорили о том, на что идут деньги от повышенной платы за въезд в курортный город.
В субботу Юрмала пережила первый в этом сезоне по-настоящему жаркий и солнечный день. На пляжи курорта устремились тысячи отдыхающих, и уже к середине дня стало очевидно, что инфраструктура не везде справляется с наплывом посетителей.
В социальных сетях активно обсуждают фотографию, на которой десятки людей выстроились в очередь к кабинкам для переодевания на пляже. Автор снимка сопроводила публикацию короткой фразой: «В Юрмале не хватает кабинок... А въезд стоит 5 евро», намекнув на недавно увеличенную плату за въезд автомобилей в город.
Снимок быстро вызвал оживленную дискуссию. Часть пользователей согласилась с тем, что популярному курорту следует инвестировать больше средств в пляжную инфраструктуру. «Критически мало кабинок и скамеек. Стыд и позор сегодняшним властям Юрмалы», — написал один из комментаторов.
Некоторые отдыхающие жаловались не только на очереди к кабинкам, но и на нехватку туалетов в отдельных районах пляжа, а также на переполненные парковки в жаркие дни.
Однако большинство участников обсуждения не увидели в ситуации серьезной проблемы, напомив, что многие десятилетиями переодевались прямо на пляже, прикрываясь полотенцем, и никаких неудобств не испытывали. «В Испании вообще нет кабинок», «В Португалии тоже никто не жалуется», «В Нью-Йорке люди переодеваются как могут» — подобные комментарии встречались десятки раз.
Многие также обратили внимание, что очередь возникла лишь в один из самых жарких дней сезона. «Половина Латвии решила приехать в Юрмалу одновременно. Всю неделю кабинки стояли пустыми», — отметил один из участников дискуссии.
@otkrito.lv В субботу, 20 июня, в Латвии был особо теплый день, которым жители сполна насладились 🥰 #юрмала #латвия #otkritolv #jurmala #лето ♬ MI CHIQUITA - Alexander McCabe
Отдельной темой стала сама плата за въезд в Юрмалу. Одни считают, что пять евро — вполне разумная сумма, особенно учитывая бесплатные парковки и общественные туалеты. «За 5 евро не обеднеете», «В Риге за парковку за несколько часов можно заплатить больше», — пишут пользователи.
Другие, наоборот, убеждены, что если город взимает дополнительную плату с автомобилистов, то качество инфраструктуры должно соответствовать. Некоторые комментаторы в шутку предлагали поднять стоимость въезда до 10 евро, чтобы уменьшить количество посетителей и ликвидировать очереди, тогда как другие напоминали, что в Латвии хватает и других морских пляжей — от Вецаки и Саулкрасты до Лиепаи.
Интересно, что нееделю назад Otkrito.lv писал о противоположной ситуации - бурную дискуссию в соцсетях вызвала пустая улица Йомас. Одни винили подорожавший въезд в Юрмалу, другие — холодную погоду, и задавались вопросом: почему главный курорт Латвии уже не притягивает туристов так, как раньше?