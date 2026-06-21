В Германии и Франции намерены начать войну против "теневого флота" РФ

"Теневой флот" представляет собой не только геополитический, но и существенный риск для безопасности и экологии", - говорится в проекте документа, имеющемся в распоряжении dpa. Многие танкеры старые, плохо обслуживаются и не соответствуют международным стандартам. Кроме того, отдельные суда используются для диверсий или шпионажа.