В Германии и Франции намерены начать войну против "теневого флота" РФ
Как сообщает DW, депутаты парламентов Германии и Франции выступили с совместной инициативой, требующей более конкретных шагов против судов российского "теневого флота".
По их мнению, необходимы усиленный контроль и задержание судов при нарушении действующего законодательства, сообщило агентство dpa со ссылкой на проект документа, который должен быть принят 22 июня на заседании Германо-французской парламентской ассамблеи (DFPV).
Кроме того, в проекте содержится требование о дополнительных дипломатических усилиях в отношении государств, под флагом которых ходят причастные суда.
В Германии это требование, адресованное правительствам, поддерживают депутаты от блока христианских партий ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "зеленых". С помощью "теневого флота" Россия пытается обойти санкции, введенные из-за ее войны против Украины в торговле нефтью и другими товарами.
"Теневой флот" представляет собой не только геополитический, но и существенный риск для безопасности и экологии", - говорится в проекте документа, имеющемся в распоряжении dpa. Многие танкеры старые, плохо обслуживаются и не соответствуют международным стандартам. Кроме того, отдельные суда используются для диверсий или шпионажа.
"Российский "теневой флот" угрожает не только эффективности наших санкций, но и безопасности Европы и нашей критической инфраструктуры. Мы должны реагировать на это вместе", - заявил Юрген Хардт, эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге по внешней политике.